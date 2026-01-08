Кюстендилският юрист Р. Миленов внесе официално искане в НС депутатите да си намалят заплатите до минималната от 1213 лв. и да се откажат от партийната субсидия

Кюстендилският юрист и бивш служител на ДАНС Росен Миленов „подгря“ депутатите от 51-ото НС дни преди да се върнат на работа след дългата си 20-дневна коледно-новогодишна ваканция, като депозира при председателите на всички парламентарни групи, Комисията по конституционни и правни въпроси и Комисията по бюджет и финанси искане народните избраници незабавно да намалят заплатите си до нивото на минималната за страната, която от 1 януари е 1213 лв., да премахнат всичките си привилегии и държавната субсидия, която получават партиите им. Целта на мероприятието е спестяване на 300 млн. лв. пари на данъкоплатците за един мандат, изчислил е Миленов.

В предложението си юристът е направил разбивка по пера колко точно пари ще бъдат спестени по този начин всяка година. Изходната точка е издръжката на 240-те депутати за 2025 г., която е 58 753 000 лв. Ако намалят заплатите си, само за 1 г. ще бъдат спестени 54 251 560 лв. Сумата се увеличава през следващите 3 г., защото в бюджетната прогноза за периода 2026-2028 г. на НС са заложени разходи от 58 918 000 лв. за 2026 г., 59 085 000 лв. за 2027 г. и 59 959 000 лв. за 2028 г.

Към огромната сума кюстендилецът е прибавил и държавната субсидия за партиите, която за 14 месеца – от ноември 2024 до декември 2025 г., беше 21 640 111 лв., а за последните пет години е 99,4 млн. лв.

Другото предложение на Миленов е на 3 месеца депутатите да декларират стандарта си на живот – месечните семейни приходи и разходи за храна, дрехи, движимо имущество (МПС, черна и бяла техника), недвижимо имущество, дялови участия, забавления (екскурзии и почивки в страната и чужбина), банкови сметки, дебитни и кредитни карти. Освен това да са длъжни да го правят още 20 г. след приключване на депутатския им мандат, за да бъде спряна практиката с прехвърляне на пари и имоти на деца и внуци.

В искането си Росен Миленов е признал, че смята да се кандидатира на предстоящите парламентарни избори. През 2022 г. той пак беше кандидат за депутат, името му се прочу през 2020 г., когато участва в организирането на референдум за запазване на българския лев и промяна на Закона за допитване до народа. Миналата година пак влезе в националните новини – бе задържан като един от ръководителите на инициативата за непризнаване на изборните резултати за 51-во НС, след като атакува сградата на парламента.

