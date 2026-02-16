Кюстендилци напомпаха самочувствие с разгром над съседите от Сапарева баня

„Кюстендил“ напомпа самочувствие с разгромно 4:0 над съседите от „Германея“ в последната зимна контрола на двата отбора преди рестарта на първенството в ЮЗ Трета лига. С два гола за домакините блесна играещият треньор Даниел Младенов, по един добавиха Марио Евтимов и Александър Александров-Аци, за да узаконят тоталното превъзходство в неравностойния двубой. Аутсайдерът от курорта с най-горещия гейзер на континента пък влиза в официалните мачове с един успех, един хикс и две поражения преди съботната визита на гости на лидера „Рилски спортист“. Скиорите приключиха подготовката си с пестеливо 1:0 срещу „Оборище“ с попадение на звездното си попълнение от „Марек“ Юлиян Ненов малко след началото на второто полувреме. Хората на Пламен Крумов спечелиха три от шестте си проверки, в другите 3 завършиха наравно.

Д. Младенов М. Евтимов Ал. Александров

Предстоящият съперник на „Кюстендил“ през уикенда „Ботев“ (Ихт) също записа победа за край на серията приятелски срещи с 2:0 срещу „Сливнишки герой“ на терена в Националната футболна база „Бояна“. За ихтиманци се развихри техният лидер Борислав Балджийски, който откри резултата половин час след първия съдийски сигнал и повтори упражнението след антракта. Преди това съотборникът му Христо Панчев имаше възможност да вкара от дузпа, но вратарят Иван Дерменджиев отрази удара му. Болезнена контузия получи Давид Зафиров от „Героя“, който извади рамо в заключителните десетина минути, когато при опит за шпагат падна лошо, и ще отсъства за неопределено време от терените.

СТОЙЧО СТОИЦОВ