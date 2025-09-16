Кюстендилци си отмъстиха с лихвите за турнирното фиаско срещу новаците от Сапарева баня

Кандидатът за промоция от квотата на Югозападната Трета лига „Кюстендил“ си отмъсти с 2:1 за турнирното фиаско срещу новака „Германея“ за купата на България по-рано през лятото. Сапаревобанчани хвърлиха бомбата във втората по сила надпревара след дузпи под Хисарлъка преди месец, но в шампионатния двубой на своя терен през уикенда претърпяха крах и останаха единственият отбор в групата, който не е стигал до трите точки накуп в седемте кръга през настоящата кампания. Последната победа на хората на Цветан Видински и Асен Нешев датира от 10 юни, когато спечелиха баража срещу „Металург“ и сложиха край на заточението в дупнишката бундеслига. Реалностите в най-горното ниво на аматьорския футбол обаче се оказаха различни от очакванията и курортистите заседнаха на дъното със скромните 2 т. Робертин Атанасов даде надежди за положителен резултат срещу съседите от областния център с гола си в 16-та мин. Домакинските илюзии разпиляха бившето орле Стилян Николов и възвръщенецът от „Вихрен“ Любослав Любомиров, които сториха обрата в рамките на броени минути между 26-та и 30-та. Петата победа на тима, воден от играещия наставник Даниел Младенов, изстреля сините на третата позиция с 15 т., само на една от лидера „Струмска слава“, който в утрешната междинка пристига на стадион „Осогово“ за директния сблъсък на върха. По същото време аутсайдерът от градчето с най-горещия гейзер на Стария континент гостува на силно представящия се дотук дубъл на „Славия“.

„ГЕРМАНЕЯ“: Хр. Александров, В. Георгиев, Д. Георгиев /78-Киров/, Д. Стоянов /61-Б. Васев/, Чатов /78-К. Иванов/, Рибарски /87-Тодоров/, Златков, Атанасов /61-Серафимов/, Ст. Ангелов, Наков, Соколов.

„КЮСТЕНДИЛ“: Топалов, Грахльов, Адемов, Ст. Николов, Стойнев, Цв. Стоичков, Методиев /71-Д. Гогов/, Стоименов, Л. Любомиров, Ал. Александров /87-Въжарон/, Д. Младенов.

