Кюстендилци сложиха четворка на 9 „герои“ в Сливница

Втора поредна четворка закачи „Кюстендил“ в последните два кръга на ЮЗ Трета лига. След домашното 4:3 над дубъла на „Славия“ хората на Даниел Младенов минаха с 4:2 през 9 от „Сливнишки герой“ при визитата си в Сливница. Двубоят ще се запомни с рекордно бързия червен картон, който реферът Митко Митев вдигна на Александър Бонев броени секунди след началния съдийски сигнал. Варненският арбитър повтори упражнението и в 75-та мин., когато изгони за удар без топка Максим Мечикян, малко след като стана факт вторият пълен обрат в срещата. Александър Александров-Аци откри за гостите в 25-та мин., но с две бързи попадения а Мартин Иванов в 31-та 37-та мин. избраниците на Николай Христозов на свой ред излязоха напред в резултата. Капитанът на сините Боян Стойнев възстанови паритета в 54-та мин., играещият наставник Д. Младенов върна аванса на своите в 70-та мин., а резервата Даниел Гогов вкара от дузпа в 81-та мин., за да фиксира победата, изкачила отбора от града под Хисарлъка на 5-та позиция в таблицата.

В един от възловите сблъсъци през уикенда „Ботев“ /Ихт/ спря с 1:1 лидера „Рилски спортист“ и преднината на скиорите на върха се смали само до точка след успеха на преследвача „Струмска слава“ в Банско. Ихтиманци пък прекъснаха черна серия от три поредни поражения. Бившият футболист на „Марек“ Димитър Панталеев прониза мрежата на самоковци в 48-та мин. с удар от границата на наказателното поле, но след още десет изваденият от елитната ранглиста Васимир Ел-Хатиб посочи бялата точка в полза на гостите и Георги Божилов не сбърка от 11-те метра.

Д. Младенов Б. Стойнев

„СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ“: Цветанов, Данчев, Карагьозов /84-Добчев/, Г. Илиев /78-Жеков/, Радков, Й. Тодоров, Цв. Тодоров, Мечикян, М. Иванов, Миланов /71-Д. Димитров/, Бонев.

„КЮСТЕНДИЛ“: Топалов, Бачовски /54-Д. Гогов/, Стойнев, Адемов, Ст. Николов, Д. Илиев, Л. Любомиров /90+1-Грахльов/, Методиев, Ал. Александров /88-Н. Николов/, Цв. Стоичков, Д. Младенов /90+1-Папански/.

ТОНИ КИРИЛОВ