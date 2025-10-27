Кюстендилци стъпиха накриво срещу войводите, феновете ги заклеймиха окончателно

Кюстендилските сини стъпиха накриво на стадион „Орчо Войвода“ с 0:1 срещу „Оборище“, а феновете под Хисарлъка окончателно вдигнаха подкрепата си от отбора на Даниел Младенов. „Пуснете юношите да се обиграват“, „Няма пари, затова не играят“, „Като не става – не става“, „Тази година ще е така, и по-зле ще става“, заклеймиха любимците си ултрасите от областния град. Ранна дузпа в 10-та мин. се оказа достатъчна за трите точки на домакините след точното изпълнение на Владимир Сиромахов. Гостите пък предявиха сериозни претенции към съдийството на Иво Ценов не само заради назначения наказателен удар, но и за отменените техни два гола. Войводите дръпнаха над чертата, докато миналогодишният претендент за промоция в професионалния футбол се озова на 7-та позиция, с нестопяемо изоставане от челниците.

След като „Струмска слава“ се изравни с „Рилски спортист“ на върха в класирането с успеха 2:1 в изтегления си мач срещу „Ботев“ /Ихт/, скиорите отвърнаха на удара 24 ч. по-късно със същия резултат на „Герена“ срещу младоците на „Левски“ и отново оглавиха еднолично таблицата. Виктор Генев секунди преди почивката и Георги Божилов в 56-та мин. осигуриха комфортен аванс на самоковци, съперниците имаха сили само за почетно попадение в самия край на мача.

„ОБОРИЩЕ“: Матев, Славчев, Сиромахов, Зарков, Сандов, Христов, Вълчинов, Кременлиев, Стефанов, Рангелов, Люцканов. Резерви: Нетов, Вл. Иванов, М. Георгиев, Ст. Георгиев, П. Петков, Русинов, Кръстанов, Валериев, Станчев-вр.

„КЮСТЕНДИЛ“: Топалов, Стойнев, Ст. Николов, Цв. Стоичков, Адемов, Д. Илиев, Л. Любомиров, Стоименов, Методиев, Александров, Д. Младенов. Резерви: М. Иванов, Н. Николов, Д. Гогов, Бачовски, Въжаров, Папански, Дончев-вр.

ТОНИ КИРИЛОВ