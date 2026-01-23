Кюстендил и Перник сред шестте града у нас със средна пенсия над 1000 лв.

Към края на септември пенсионерите у нас са общо 2 059 658, като близо два милиона души взимат лична пенсия, а 102 000 -наследствена. Почти 480 000 са хората с инвалидни пенсии за общо заболяване, а 1,427 са тези за стаж и възраст.

За деветте месеца на годината новите пенсионери 80 121, като с лична първа пенсия са 72 000 човека, като от тях 31 098 човека са с инвалидна пенсия, а 35 122-ма – с пенсия за стаж и възраст, съобщават от pariteni.bg.

Само за третото тримесечие са успели да се пенсионират 27 748 българи, като тези с инвалидна пенсия са повече от тези с пенсия за стаж и възраст.Над 73 000 лични пенсии са прекратени за периода януари-септември, като най-честата причина е смърт на пенсионера.

Само 2% от пенсионерите са работили първа и втора категория труд, 49,4 на сто са били в най-масовата трета категория, а 48,5 на сто имат смесен осигурителен стаж.

Без да успеят да изпълнят нужният стаж за пенсия по общия ред са 178 664 човека, които обаче са достигнали 67 години. До една година по-рано в пенсия са излезли близо 57 000 човека, те те получават намалена пенсия до живот.

Само за последните 9 месеца на миналата година без да изпълнят нужните изисквания за стаж и възраст са се пенсионирали 15 800 човека или почти всеки втори нов пенсионер. Средната пенсия за деветмесечието стига 961 лева, като тази за инвалидност е 696 лева, а за стаж и възраст – 1025 лева. работилите в системата на МВР и отбраната получават средно по 1731 лева, показват още данните на НОИ.

От 1 юли миналата година се увеличи минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 580,57 лв. на 630,50 лв., както и социалната пенсия за старост – на 333,48 лв. месечно. По швейцарското правило пък пенсиите, отпуснати до 31 декември 2024 г., се осъвремениха от 1 юли 2025 г. с 8,6 на сто.

Така основна пенсия до минималната получават 811 527 пенсионери, на тавана от 3400 лева са пенсиите на 8844 човека, а над него взимат 10 души. Таванът не важи за президенти, членове на Конституционния съд и др. най-много са пенсионерите, които взимат основна пенсия от 536 лева до 630,50 лева – 417 000 души. 465 000 пък взимат пенсии от минималната до 800 лева, показват данните на НОИ.

В шест града средната пенсия вече минава 1000 лева, като очаквано най-висока е в София – 1173 лева. В Бургас тя е 1056 лева, във Варна – 1020 лева, в Перник – 1046 лева, в Стара Загора – 1019 лева, а в Кюстендил – 1000 лева.

Най-ниски остават пенсиите н Кърджали – 800 лева, Разград – 793 лева, Силистра – 798 лева, и Търговище – 804 лева.