„Кюстендил“ пак се издъни, феновете: Да живее тотото, ръководството вън, пълна подкрепа за Дани и Митко…

Действащият вицешампион на ЮЗ Трета лига „Кюстендил“, който миналия сезон почти до последно бе в играта за промоция, абдикира окончателно от битката за първото място в настоящата кампания. Това стана след четвъртата поредна издънка с 0:2 вкъщи срещу новака „Костинброд“, а феновете на сините реагираха светкавично с призив за смяна на клубното ръководство, но и за вот на доверие към играещия треньор Даниел Младенов и играещия спортен директор Димитър Илиев. Чуха се и съмнения за нагласени мачове.

„Оставки на ръководството и пълна подкрепа за Дани и Митко, всички верни фенове при кмета, това не може да продължава“, „Да живее тотото, поне нещо да има далавера, така и така сме в златната среда“, „Честито, областната ни очаква, майко мила, смешни сте“, са само част от коментарите на ултрасите в социалните мрежи.

Гостите пристигнаха под Хисарлъка без няколко болни играчи, но и в тяхно отсъствие изглеждаха респектиращо с имена от калибъра на направилия кариера в Казахстан и Ливан крупничанин Мартин Тошев, бившите национали Радослав Василев и прохождащият пикател Георги Пашов… Миналият през ст. „Осогово“ преди около 2 г. Крис Вълчинов се озова на върха на режеща контра и отбеляза първия гол в 72-та мин. Разликата удвои дълбоко в добавеното време капитанът Тошев. „Въпреки кадровите проблеми, които имахме, изиграхме много силен мач. Целта ни е да спечелим още поне 10 точки до края на есенния полусезон“, заяви шефът на победителите Росен Крумов.

„КЮСТЕНДИЛ“: Топалов, Адемов, Ст. Николов, Стойнев, Д. Илиев, Методиев, Стоименов, Л. Любомиров, Ал. Александров, Д. Гогов /13-М. Иванов/, Д. Младенов.

„КОСТИНБРОД“: А. Димитров, Ангелов /70-Тенев/, Г. Пашов, Мартинез, Гозе, Бориславов, Василев, Вълчинов /90+2-Е. Илиев/, М. Тошев, Л. Георгиев, Д. Петров /64-Гаврилов/.

ТОНИ КИРИЛОВ