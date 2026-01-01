Кюстендил посреща 2026 с музика, традиции и ваучери за 700 евро

Заедно на площад „Велбъжд“ – кюстендилци и гости на града посрещнаха Новата 2026 година с много настроение, усмивки и голямо празнично хоро. Точно в полунощ небето заблестя с новогодишна заря, която изпълни площада с красота и споделени емоции.

Община Кюстендил беше подготвила за жителите и гостите на града богата музикална програма, която поведе публиката към полунощ с ритъм, празнично настроение и истинско новогодишно вълнение. На сцената прозвучаха обичани български песни в изпълнение на Вокално-инструментална група „Елеганс“ към читалище „Пробуда 1961″.

Малко преди полунощ кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов се обърна към събралите се на площада с новогодишно приветствие. В словото си той пожела на всички жители и гости на града здраве, мир и повече поводи за радост през 2026 година.

„През новата 2026 година желая на всички вас – жителите и гостите на Кюстендил и всички българи, независимо къде се намират по света – да бъдат живи и здрави, годината да бъде мирна, по-добра от 2025-а и най-вече за нас, като земеделски край, да бъде берекетлия“, пожела кметът на Кюстендил.

С настъпването на Новата година празникът оживя с още повече музика и емоции. Фолклорният изпълнител Иван Паланов изпълни сцената с български ритми, превръщайки първите минути на 2026 година в празник на духа и традицията.

Новогодишната нощ беше още по-вълнуваща и заради приятните изненади за публиката. Присъстващите имаха възможност да вдигнат наздравица с чаша шампанско и да се включат в празнична томбола с новогодишни късмети. Сдружение по туризъм – гр. Кюстендил зарадва късметлиите с 35 подаръчни ваучера за консумация в местни заведения, на обща стойност над 700 евро.

Община Кюстендил пожелава на всички здраве, късмет и повече поводи за усмивки през Новата 2026 година.