Кюстендил почете 148 г. години от своето освобождение

148 години от освобождението на град Кюстендил отбелязаха днес представители на различни институции и десетки граждани. Лошото време не попречи на желаещите да се включат в тържественото шествие, което тръгна от пл. „Велбъжд” и продължи до паметника на дядо Ильо Войвода.

В честванията се включиха кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, председателят на Общинския съвет Димитър Велинов, заместник-кметовете Росица Плачкова, Николай Дочев и Бойко Клечков, областният управител инж. Методи Чимев, заместник областният управител Георги Джоглев, директорът на Областната дирекция на МВР – Кюстендил старши комисар Светослав Григоров, политически партии, читалища, общински съветници и десетки граждани.

С едноминутно мълчание и падане на колене беше почетена паметта на онези, отдали делото и живота си в името на свободата.



Кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов посочи, че 29 януари е основополагаща дата в новата история на града. Той изтъкна значимостта на Ильо войвода, митрополит Иларион Ловчански, както и на руските воини. „Благодарение на тях днес можем да се наречем свободни. Ние сме последният освободен български град. Нека се гордеем, че Кюстендил е раждал, ражда и ще ражда личности като Ильо войвода. Благодарение на тях нашият град ще пребъде“, каза инж. Атанасов.

Честванията продължават на 31 януари от 12:00 ч. пред къщата-музей „Ильо Войвода“, когато над 100 участници от Национално дружество „Традиция“ заедно с местни фолклорни състави ще пресъздадат славни моменти от историята с впечатляваща историческа възстановка.

ИВАН ИВАНОВ