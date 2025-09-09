“Кюстендил“ превзе „Пирин“ (Рз) с нов гол на играещия наставник Д. Младенов

“Кюстендил“ превзе гостуващия „Пирин“ (Рз) с 1:0 и записа трета поредна победа в Югозападната Трета лига. Ценния гол реализира в 18-та мин. играещият наставник Даниел Младенов, който демонстрира отлична форма въпреки 38-годишната си възраст. Това е пето попадение за бившия футболист на „Пирин“ (Бл) и „Левски“ от началото на сезона. Успехът на стадион „Осогово“ остави кюстендилци на 2 точки от лидера „Рилски спортист“, който си тръгна също с минимална победа от Панагюрище, където мрежата на „Оборище“ прониза още във 2-та мин. Георги Божилов.

“КЮСТЕНДИЛ“: Топалов, Грахльов, Бачовски (39-Стоичков), Ст. Николов, Адемов, Д. Илиев (66-Даскалов), Методиев, Стоименов, Л. Любомиров, Д. Гогов (60-Ал. Александров), Младенов.

„ПИРИН“ (РЗ): Ив. Димитров, Зайденов, Б. Сандев, Гроздин, Газиев (58-Лефтеров), Караджов, Тумбев (82-Киров), Чепилов, Дънгов (46-Попадийн), Булалас (46-Славов), Родов (74-Шапкаров).

ИВАН ДЕЛЧЕВ





