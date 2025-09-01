„Кюстендил“ триумфира в Банско с хеттрик на ексорлето Д. Младенов

„Банско“ загуби с 2:3 домакинството си на „Кюстендил“, който вече има 3 последователни успеха от двубоите им, след като през миналия сезон взе и двата си мача в Югозападната Трета лига. В титулярния състав на козлите за първи път от много време насам се появи Георги Фикийн, който дълго време лекуваше контузия. Гостите поведоха в 7-та мин. чрез играещия наставник Даниел Младенов, превърнал се в основно действащо лице. Шут на Ибрахим Шериф в 12-та мин. премина над целта. 4 минути по-късно Лазар Еринин центрира добре, а Теодор Чолев засече с глава в мрежата – 1:1. До почивката двата тима имаха по два опита да поразят целта, но Цветелин Стоичков, Любослав Любомиров, Шериф и Еринин пропуснаха. След почивката двата тима продължиха битката и в 54-та мин. след центриране в наказателното поле на „Банско“ Костадин Маринополиев игра с ръка, а бившият футболист на „Пирин“ и „Левски“ Д. Младенов превърна дузпата в попадение. Маринополиев изкупи вината си в 64-та мин., когато отбеляза за 2:2. Фикийн можеше да даде преднина за своя тим в 69-та мин. Тогава пас на Аджил Невеш го изведе на чиста позиция, но Иван Топалов отрази удара му. В 71-та мин. Чолев с глава прати топката ниско над напречната греда. Даниел Гогов също пробва да промени резултата с шут от границата на наказателното поле, но Абди Абдиков спаси. Крайният изход на срещата бе оформен в 83-та мин., когато появилият се като резерва Йордан Лечов фаулира в пеналта Младенов, който реализира наказателния удар за 3:2 и оформи хеттрик.

„БАНСКО“: Абдиков, М. Димитров, Божинов (80-Лечов), Слаев, Маринополиев, Фикийн (80-Дамбов), Либяховски, Шериф (50-Христов), Невеш, Еринин (65-Златинов), Чолев.

„КЮСТЕНДИЛ“: Топалов, Грахльов, Бачовски, Николов, Стойнев, Илиев, Стоименов, Адемов, Стоичков, Любомиров, Младенов (Резерви: Дончев-вр., Папански, Д. Гогов, Даскалов, Петров, М. Иванов, Н. Николов, Методиев, Въжаров).

ВАСИЛ БОРИСОВ





