Кюстендил тържествено отбеляза 140 години от Съединението на България

Кюстендил отбеляза тържествено 140-годишнината от едно от най-величавите събития в българската история – Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

„Днес заедно честваме една от най-гордите дати в нашата история – 6 септември, Денят на Съединението. Това е празник, който ни напомня, че силата на българския народ винаги е била в неговото единство. Преди 140 години нашите предци доказаха, че когато сме заедно и вярваме в една кауза, можем да преодолеем всяко препятствие и да извоюваме правото си на достойно бъдеще“, заяви в празничното си слово кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

В знак на признателност бе строен почетен караул от военнослужещи на 3-то бригадно командване на Сухопътни войски – Благоевград. Националният трибагреник бе тържествено издигнат под звуците на Професионалния духов оркестър на Община Кюстендил.

Венци и цветя в памет на загиналите във войните за национално освобождение и обединение поднесоха: кметът инж. Огнян Атанасов, председателят на Общинския съвет Димитър Велинов, народни представители, общински съветници, представители на Архиерейското наместничество – Кюстендил, политически партии, обществени организации и граждани.

Директорът на Регионалния исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ – Валентин Дебочички, припомни в своето слово, че Съединението е първата успешна стъпка по пътя към жадуваното национално обединение – акт на дързост, вяра и национално самочувствие.

Празничната програма завърши с концерт на Детския радиохор на Българското национално радио с диригент Венеция Караманова, който развълнува публиката със своето въздействащо изпълнение.

Община Кюстендил изказва искрена благодарност към всички, които почетоха паметта на героите и взеха участие в тържеството.

Честит празник, Кюстендил! Честит празник, България! Да живее България!





