Необходими продукти:

За кюфетата

кайма 500 грама смес

яйца 1 брой

хляб 1 филия сух

лук 1 глава

чубрица 1/2 чаена лъжица

черен пипер 1/4 чаена лъжица

брашно 4 супени лъжици

олио 1/2 чаена чаша

За картофеното пюре

картофи 800 грама

краве масло 50 грама

прясно мляко 100 мл

Начин на приготвяне:

Първата стъпка от рецептата за кюфтета по цариградски е приготвяне на каймата за кюфтетата и да сварите картофите. Измивате картофите и ги слагате в тенджера с вода, за да се сварят. Каймата е най-добре да бъде смес свинска и телешка., Към нея добавяте яйцето, нарязания на ситно лук, накиснатата и отцедена от водата филия хляб, 1 чаена лъжица сол, както и чубрицата и омесете добре, за да се овкуси. Оставете на страна.

Картофите варите до пълно сваряване, така че като ги бучнете с вилица, то тя да влиза спокойно в картофа. Отцеждате от водата и още докато са топли картофите ги обелвате. Поставяте картофите в купа, добавяте кравето масло нарязано на кубчета, както и прясното мляко и една чаена лъжица сол. С помощта на преса за картофи намачквате картофите и мачкате, докато получите пюре с желаната от вас консистенция.

След като картофеното пюре е готово, го покривате с капак, за да не изстине. Оформяте кюфтенцата с намазнени ръце кюфтенца от каймата с размер малко по-голям от орех, след което ги оваляйте в брашно. В тиган сгорещете олиото и изпържете кюфтенцата от всички страни. Готовите кюфтенца поставете в чиния, в която сте поставили домакинска хартия, за да се отцедят от ненужната мазнина.

Оформяйте порциите кюфтета по цариградски, като в чиния поставете от картофеното пюре, а върху него – кюфтенцата.





