К. Десподов в отбора на кръга в Лига Европа задето скри топката на „Лудогорец“, треньорът на двуглавите орли проплака от съдийството

Капитанът на футболните ни национали Кирил Десподов скри топката на бившия си отбор „Лудогорец“ за равенството 3:3 в двубоя с неговия ПАОК на „Хювефарма Арена“ в Разград. За страхотните си изяви с екипа на двуглавите орли крилото попадна в отбора на кръга в Лига Европа, представен от приложението за следене на мачове и статистика Sofascore. Българското острие на гръцкия гранд вкара фамозния първи гол за гостите с елегантен прехвърлящ фалцов изстрел, с който в 38-та мин. възстанови паритета след откриващото домакинско попадение на Петър Станич, а в 48-та мин. задължи Воляко да направи обрата за 2:1 с прецизно центриране от пряк свободен удар към границата на вратарското поле. Десподов получи втората най-висока оценка в идеалната 11-орка – 9.2. Пред него с бал 9.4 е само бразилецът Андерсън Талиска от „Фенербахче“, който се отличи с хеттрик при разгрома 4:0 над „Бран“. В деня след мача кресналията отправи послание към привържениците на 14-кратните шампиони в социалните мрежи, което гласи: „Благодаря на клуба и феновете на „Лудогорец“ за топлото посрещане. Беше страхотен мач, но не постигнахме резултата, който искахме. Ще продължим да се борим!“.

Треньорът на ПАОК Разван Луческу пък проплака срещу съдийството в двубоя. „Това равенство има две лица за нас. От една страна, изпитваме огромно разочарование – създадохме много положения и направихме подаръци на нашия опонент. Имам голямо съмнение за втория им гол, при ситуацията мисля, че нямаше фал. А също имаше футболист в засада, който блокира Кеджиора и му попречи да играе в защита. Това е моето мнение, нашето мнение. Разочаровани сме от всички тези попадения, които дойдоха като подаръци. Разочаровани сме и заради последните две възможности, които имахме при 3:3“, коментира румънският предводител на солунчани.

СТОЙЧО СТОИЦОВ