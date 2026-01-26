К. Десподов предотврати саботаж срещу двуглавите орли, хитринките на противниковия вратар не минаха пред кресналията

Петкратният Футболист №1 на България Кирил Десподов предотвратил саботаж срещу отбора си в Лига Европа и спомогнал за успеха с 2:0 над „Бетис“ в предпоследния кръг от основната фаза на турнира, с което неговият ПАОК си гарантира минимум участие в плейофите за осминафиналите. За едва десетината минути, в които получи игрово време в края, кресналията проявил далновидност и не позволил хитринките на противниковия вратар Пау Лопес да попречат за втория гол от наказателен удар на двуглавите орли, предрешил окончателно изхода от двубоя. Каталунският страж на севилци опитал да разрови терена около точката на дузпата и да повлияе на изпълнението на Якумакис, но капитанът на родните национали се усетил навреме и се нахвърлил върху „саботьора“, с което провалил пъклените му намерения. Прозорливостта на Десподов влиза в анализите на гръцко издание, които подчертават ключовата му роля в ситуацията.

„ПАОК отпразнува важна победа с три точки срещу Бетис, но малките детайли показват ясно как играчите на Разван Луческу са действали като истински юмрук. Доминирайки срещу вердибланкос, солунчани нанесоха първата им загуба в Европа. Отличен в защита и нападение, Двуглавия орел подари на феновете си страхотна европейска вечер, осигурявайки минимум място за плейофите на Лига Европа. Има обаче и малки детайли, които говорят много за манталитета и характера на отбора – за начина, по който играчите се борят един за друг, за решителността им да „преследват“ всяка ситуация и да защитават екипа. Ярък пример е ситуацията, когато ПАОК спечели дузпа чрез Янис Констаделиас. Докато Йоргос Якумакис се готвеше да изпълни удара, вратарят на андалусийците Пау Лопес се придвижи към гръцкия нападател, опитвайки се да разрови точката и да приложи познатата игра на нерви. Той обаче не успя да направи нищо, защото намерението му веднага беше разбрано първо от Десподов, който се хвърли върху него, а рефлексите на съотборниците на Кирил се активираха мигновено. Последва кратка суматоха преди изпълнението на дузпата, в резултат на която италианският съдия показа жълт картон на испанския вратар и на двама играчи на ПАОК. Спомнете си думите на Янис Михайлидис, който каза: „Аз отидох да ги разделя и получих картон. Всъщност се ядосах, защото противникът се хвърли, а аз не направих нищо, но това е част от играта. Във всеки случай тази ситуация ясно показва „семейството“, което ПАОК е изградил в съблекалнята и се отразява във всяка битка на терена“, коментира медията, първа отразила случилото се.

Разравянето на терена около точката на дузпата не е нещо ново. Най-популярният пример за подобна акция датира отпреди десетилетие, когато вратаря на „Аугсбург“ Марвин Хиц целенасочено забива бутоните си в тревата и прави въртеливи движения с крака си в мач срещу „Кьолн“, докато играч на козлите се готви да стреля от 11-те метра. Изпълнителят се подхлъзва на разровеното място и пропуска да вкара, а скоро след това „Аугсбург“ реазилира единственото попадение в двубоя и прибира 3-те точки.

ТОНИ КИРИЛОВ