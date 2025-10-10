К. Десподов първи избор за капитан на новия национален селекционер Ал. Димитров, симитличанинът Р. Кирилов също вариант за лентата

Новият селекционер на България Александър Димитров даде да се разбере, че ще държи много на дисциплината в отбора. За целта ще бъде съставен вътрешен правилник, а при евентуално нарушение следват санкции, които ще бъдат предложени и одобрени лично от футболистите.

„Първото правило е чисто по човешки – да има приятелско отношение в отбора, дисциплина, отдаденост и дискретност. Всички правила ще бъдат обсъдени с играчите, а санкциите ще бъдат предложени от самите тях, за да могат да носят отговорност. Тази отговорност ще бъде споделена. Разбира се, че телефоните в съблекалните и в залите няма да са позволени. Не толерирам по никакъв начин закъснения и лошо поведение”, категоричен е Димитров, който се върна и назад във времето, когато не бе край страничната линия, за да дава наставления, а е получавал такива в качеството си на футболист.

Ал. Димитров К. Десподов Р. Кирилов

„Бях луд, наистина луд като играч. Няма да забравя един случай, когато бях капитан в „Беласица“. Имахме мач с „Левски“, но на тренировка в дните преди срещата получих фрактура. Докторите казаха, че не мога да играя. Бях убеден, че ще изляза на терена. Предложиха да ми поставят инжекция и да ми направят т.нар. „блокаж” – по този начин се неутрализира болката, но след двубоя тя става двойна. Не успях да довърша мача, но не заради травмата, а за две по-груби нарушения“, разказа 49-годишният специалист, преди да привика на индивидуални разговори потенциалните лидери на трикольорите, за да дискутират кой от тях да носи капитанската лента.

Първи избор на българския наставник е кресналията Кирил Десподов, който неизменно извежда националите в последните години и ще бъде чутовна изненада, ако на днешната пресконференция преди световната квалификация с Турция крилото на ПАОК не седне до старшията. Когато петкратният Футболист №1 у нас не е бил на терена поради някаква причина, лентата са носили Георги Миланов, Антон Недялков, Георги Костадинов. И тримата обаче сега не са сред повиканите. Вариантите за заместници на титулярния капитан са симитличанинът Радослав Кирилов от „Левски“ и Ивайло Чочев от „Лудогорец“.

СТАНЧО СТАНЧЕВ