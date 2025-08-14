К. Димитров-Брежанеца вдигна „Скарбъро“ на крака с пет поредни победи в Канадската футболна лига

Петата поредна победа на „Скарбъро“ и мениджъра му Кирил Димитров, този път с 5:2 срещу „Аеем Канада“, позволи на бяло-червените да задържат върха в класирането на Канадската футболна лита /CSL/ и да забравят за кошмарното начало на сезона. Халфът Камал Рийд откри в 7-та мин. резултата на „Естер Шайнер Стейдиъм“ срещу абсолютния аутсайдер измежду карето участници в камерния шампионат. Жуниор Сантана удвои за тима на българина след десетина минути, преди Йоханес Амаре да намали в средата на полувремето. След паузата за отбора от Източно Торонто се разписаха още Петър Джорджевич, Девор Грей и Муса Лимане, докато отсреща Амаре проби още веднъж мексиканския вратар на лидера Хосе Родолфо Риос. По този начин играчите на „Скарбъро“ останаха начело на подредбата с 18 т., колкото имат и „Сръбските бели орли“, които през уикенда биха с 4:2 „Юнити“, но са с по-лоша голова разлика.

На К. Димитров отново му се наложи да поеме юздите в съблекалнята, както го стори преди 10 сезона Футболистите на „Скарбъро“ отново се целят в титлата, която им убягна миналата година

Причината за възраждането на отбора разкри роденият в Брежани бивш играч на „Беласица“ и „Септември“ /Симитли/. „Положителната промяна стартира от момента, в който освободих треньора. Тази стъпка се наложи след загубата от „Белите орли“ на финала на „Роял Къп“. Досегашният старши Зоран Кнежевич беше изпуснал съблекалнята, рязко беше спаднала отборната дисциплина. Ролята на наставник временно поех аз, докато намеря титуляр на поста. После загубихме още един мач, пак от орлите, на старта на сезона и казах на играчите: „Просто ми дайте 1-2 седмици, максимум 3 и ще видите резултата. Ето, сега мачкаме наред с повече дисциплина и тренировки, паралелно подсилихме отбора с кубинския национал Анди Бакеро Руис, доста добър футболист. Ако играем така, не мисля, че ще изгубим до края. Сега разполагам с двама помощници, по-нататък ще реша въпроса със старши треньора, не изключвам възможността да сложа на кормилото български специалист. През паузата преди плейофите се прибирам в България за 20-ина дни, ще се оглеждам за подходящ човек, който може да оглави щаба ни“, коментира К. Димитров. Този уикенд стартира последното трето завъртане на тимовете, като сблъсъкът между „Сръбските бели орли“ и „Скарбъро“ до голяма степен ще изясни ситуацията около битката за 1-то място в редовния сезон.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





