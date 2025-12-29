В нощта на 29 декември Киев е предприел атака с 91 безпилотни летателни апарата срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област, като всички дронове са били унищожени. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров, предаде ТАСС.

Атаката дойде, след като по-рано на 29 декември Путин заяви, че Русия продължава да реализира плана си за завладяване на четири украински региона, чието анексиране обяви през 2022 г., и отбелязва стабилен напредък.

В резултат преговорната позиция на Москва щяла да бъде преразгледана, а на тези действия отговорено. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че това е лъжа и предположи, че руснаците подготвят удар срещу правителствените сгради в Киев. По руската телевизия беше излъчено и как военното командване докладва на Путин какви успехи са постигнати през 2025-та.

„Всички разбираме, че освобождаването на Северск и ефективните операции в Константиновка позволяват на нашите сили да създадат условия за допълнително настъпление и овладяването на цялата агломерация Славянск-Дружковка-Краматорск и заедно с войските Запад и Център, напълно да освободят Донбас“, каза руският президент.

„Военните части на нашата групировка продължават настъпление в Запорожка област. Най-предните подразделения са на 15 километра от южните предградията на град Запорожие“, обяви Михаил Теплински, генерал-полковник в руската армия.

„Целта за освобождаване на регионите Донбас, Запорожие и Херсон се реализира поетапно, в съответствие с плана за специалната военна операция. Войските напредват уверено“, каза Путин по време на телевизионна среща с командирите на руската армия.

