Лайсменът международник от Сандански М. Максимов с наряд в Европа, треньор на „Хлапетата“ вее флаг в столично дерби

Лайсменът международник Мирослав Максимов се сдоби с наряд в Европа. Санданчанинът е първи асистент на Радослав Гидженов на двубоя от основната фаза в Лигата на конференциите между арменския „Ноа“ и хърватския „Риека“ тази вечер от 19.45 ч. на стадион „Вазген Саргисян“ в Ереван. В бригадата на терен другият помощник е Георги Дойнов, четвърти арбитър е Венцислав Митрев, за системата ВАР ще отговарят естонците Марко Лиива и Йоонас Яновиц. Домакините изстреля в орбитата на евротурнирите Руи Мота, който от лятото пое родния хегемон „Лудогорец“, а в състава на гостите играе националът Доминик Янков, който не беше повикан от новия селекционер на България Александър Димитров за световните квалификации с Турция и Испания.

Пловдивският Георги Иванов, а не благоевградският му съименник, пристига със свирката в областния център на Пиринско за домакинството на орлетата срещу „Черноморец“. Резерва в бригадата е Кристина Георгиева, докато ролята на съдийски наблюдател е поверена на Галина Донев. Младият рефер от Благоевград Йордан Гошев ще помага на кюстендилеца Антонио Антов в петъчната среща между дубъла на ЦСКА и „Спортист“. Регионалното дерби „Вихрен“-“Марек“ е даден на затворническия надзирател от елитната ранглиста Валентин Железов. За Русе потегля перничанинът Любослав Любомиров, за да свири на лидера „Дунав“ и на „Етър“.

В Първа лига флаг в столичното дерби „Славия“-“Локомотив“ ще вее треньорът в академия „Хлапетата“ Николай Попниколов. Главен рефер на „Овча купел“ е Станимир Тренчев, който 48 ч. по-късно сяда пред мониторите за сблъсъка между ЦСКА и „Лудогорец“, поверен на варненеца със значка на ФИФА Драгомир Драганов. Дупничанинът Марио Данаилов ще асистира по тъча на мача на „Ботев“ /Враца/ със съименника от Пловдив. Съдия №1 на България Георги Кабаков е оглавява видеоарбитража в две срещи – между белите и железничарите в петък и между „Добруджа“ и „Арда“ в неделя.

