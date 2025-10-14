Лайсменът от Сандански М. Максимов с втори европейски наряд за по-малко от две седмици

С два европейски наряда за по-малко от 2 седмици се сдоби лайсменът международник от Сандански Мирослав Максимов. Поканата от УЕФА за втория ангажимент съвпадна със 70-годишния юбилей на администратора на „Вихрен“ и негов баща Максим Иванов. Синът, който влезе в обувките на таткото и вече го задмина по рейтинг, излиза тази вечер с флагче в ръка на „Естадио Кастилия“, където младежката формация на Испания посреща връстниците си от Финландия в квалификационен сблъсък за европейското първенство на U21. Домакин на двубоя е 170-хилядният град Кастейон де ла Плана, седалище на елитния „Виляреал“. М. Максимов е включен в бригадата на Радослав Гидженов, на линията в отсрещната половина на терена застава Петър Митрев, а резерва на триото е Волен Чинков.

М. Максимов Р. Гидженов

Само 12 дни по-рано тандемът Гидженов-Максимов плюс Георги Дойнов изнесоха без забележки мача от основната фаза в Лигата на конференциите между арменския „Ноа“ и хърватския „Риека“. Бившият отбор на настоящия наставник на „Лудогорец“ Руи Мота поднесе изненадата с победата 1:0 след ранен гол в началните минути на срещата. От 29-та мин. гостите играха с човек по-малко след червения картон, който си заработи Нико Янкович. Българинът в състава на действащия шампион на Хърватия Доминик Янков не фигурираше в тимовия лист.

СТОЙЧО СТОИЦОВ