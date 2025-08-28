Лана Дел Рей веднага разбра, че е влюбена в ловеца

Лана Дел Рей сподели, че веднага е разбрала, че е влюбена в ловеца на алигатори Джеръми Дюфрен – когато се запознала с него.

40-годишната певица и Дюфрен вдигнаха сватба през септември 2024 г. – съвсем малко след започването на връзката си.

Но двамата се запознали още през 2019 г. – на разходка с лодка в блато в Луизиана.

„Когато се запознахме, аз осъзнах почти веднага, че го обичам, но и че това може да стане трудно, заради това, което нося аз. Джеръми каза: „Аз работя с алигатори, имам дебела кожа“. И той е мъж, който държи на думата си. Всички неща, които ме разстроиваха, а те бяха толкова много, той просто ме изслушваше и казваше: „Бъди себе си, и аз просто ще те обичам повече“, разкри Лана в интервю за списание „W“.

Изпълнителката каза още, че първата година брак е била пълна с предизвикателства, заради вниманието, което е насочено към тях двамата.

Но Джеръми подхождал спокойно към нещата.

„Джеръми беше добре. Той каза: „Ако искаш, притеснявай се за себе си, но не се притеснявай за мен!““, сподели още звездата.

Ловецът на алигатори бил тих по природа.





