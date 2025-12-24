Латинският патриарх на Йерусалим поведе традиционната процесия към Витлеем

Коледните празненства в Светите земи започнаха тази сутрин с традиционната процесия, която потегли от Йерусалим към Витлеем, предаде ДПА. Колоната бе водена от най-висшия представител на Католическата църква в Светите земи – Латинския патриарх на Йерусалим кардинал Пиербатиста Пицабала.

Той ще отслужи в полунощ литургия във Витлеем, смятан за родното място на Исус Христос.

Заради войната в Ивицата Газа Рождество Христово беше отбелязвано доста скромно, без много посетители и в мрачна обстановка във Витлеем, на окупирания Западен бряг, през последните две години. След примирието между Израел и палестинското ислямистко движение „Хамас“, което влезе в сила на 10 октомври, пред църквата „Рождество Христово“ в родния град на Исус Христос беше поставена голяма коледна елха, отбелязва ДПА.

Израелското министерство на туризма очаква около 40 000 християнски поклонници да посетят мястото за Коледа, след рязък спад в броя на посетителите заради сраженията в Газа. Иначе християните са малцинство в еврейската държава и в палестинските територии.

От около 2 милиона жители на Газа около 1000 са християни, както и около 2% от 10-те милиона жители на Израел. На Западния бряг християни са приблизително 1,5% от тримилионното население.БТА