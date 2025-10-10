Левскарите от Самуилово дишат във врата на изтребителите

В интересен мач, прекъсван от разправии предимно извън терена, „Изтребител“ от Ново Делчево победи с 2:0 „Струма“ от Марикостиново. Битката изобилстваше от зрелищни моменти пред двете врати, като гостите на два пъти вкараха топката във вратата на противника, ала попаденията бяха отменени – веднъж заради спорна засада, веднъж заради фал. При едно центриране досами ъгловото флагче отляво на домакинската атака стражът Васил Диров не боксира добре и Иван Маникатов отблизо порази мрежата. После грешникът под рамката обаче неколкократно се реваншира за колебливата си намеса с навременни спасявания, предотвратили нови непрятности за марикостинци. В началото на втората част двата отбора пропуснаха по едно 100-процентово положение преди злощастния автогол на Боби Иванов след центриране от корнер. Тимът на „Струма“ не спря да търси промяната до последно, но безуспешно. С успеха изтребителите след 5 изиграни мача запазиха първото място в таблицата, с 2 т. аванс пред „Левски Валтата“, който е 3 от 3 и две срещи в резерв. Този кръг сините на Младен Малечканов гостуваха на „Малеш“ в Микрево и отнесоха домакините с 4:0. Доста публика около фестивала „Малешево пее и танцува“ се изсипа на двубоя, в който левскарите доминираха изцяло. До почивката Николай Иванов и Илчо Камишев вкараха по веднъж, след нея Николай Якимов и Николай Иванов довършиха микревци.

Отборите от Ново Делчево /сн. 1/ и Марикостиново /сн. 2/ водиха непримирима битка до края

Новаците от „Левски Валтата“ следват своя безгрешен ход



Първа победа записа „Орел“ от Лебница“ с 4:1 срещу „Локомотив“ от Дамяница. Илия Колев откри в 27-та мин., почти веднага подкрепяните от сериозна гастролираща агитка железничари успяха да изравнят. В 60-та мин. Кристиян Кръстев изведе отново орлите напред след точно изпълнена дузпа. В 75-та мин. санданският рефер Християн Атанасов още вендъж посочи бялата точка, която авторът на откриващото попадение реализира, а до края с близък шут след центриране от ъглов удар се разписа Стойчо Захов.

Последният мач от кръга между „Спартак“ от Склаве и „Спортист“ от Струма не се състоя, след като гостите не успяха да съберат отбора си, и гладиаторите записаха служебно 3:0.

СТАНЧО СТАНЧЕВ