Левскари от Петрич съпреживяха на живо в Сектор „Б“  звездната вечер на своя съгражданин Б. Рупанов, чийто гол в 99-та минута доближи сините до мечтания плейоф

10-на левскари от Петрич преживяха на живо в сектор „Б“ на ст. „Георги Аспарухов“ звездната вечер на своя съгражданин Борислав Рупанов, чийто гол в 99-та минута доближи сините до мечтания плейоф за влизане в групите на Лигата на конференците. Пълните трибуни видяха поредния римейк на историческото послание „Пазете се от Гунди в последните секунди“, като този път в главната роля влезе младият нападател от петричкия кв. Дълбошница, чийто брилянтен изстрел с глава в края торпилира окопалите се играчи на „Сабах“ и даде надежда за успешен реванш в Азербайджан.

Един от най-ревностните фенове на „Левски“ в южния град – Иван Танчев-Чакъро зае обичайното си място сред най-запалените сини ултраси, защото за никого не е тайна, че бившият играч на „Беласица“ не пропуска мач на любимците си в столицата, не са редки и случаите, когато Чъки следва отбора и в провинцията.

Вероятно заради гола на техния човек Боби Рупанов, радостта на петричката група след последния съдийски сигнал на мача срещу азерите е била двойна, а гордостта от успеха, тройно по-голяма .

„Нашето момче! Гордостта на семейството ни! Горди сме с теб – ти си боец, сърце, което не се предава, дух, който не се огъва. Ти не играеш футбол – ти го живееш!“ пък написаха в социалните мрежи от името на фамилия Рупанови под снимката на ликуващия голмайстор.

„Един е Боби Рупанов и той е от Петрич“, не останаха по-назад и ултрасите от фен фракцията „Блу бойс Петрич“, голяма част от които съпреживяха голямата радост на синия №77 и половин България. Празничната синя фиеста, обезпечена от Боби Рупанов, бе предшествана от евроуспеха на „Арда“ в литовската столица Вилнюс, където хората на Александър Тунчев удариха като гост, също с 1:0, домакините от „Кауно Жалигирис“ с попадението на бившия син кадър Антонио Вутов.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





