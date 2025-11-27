„Левски Валтата“ капарира лидерската позиция в зона „Струма Юг“ кръг преди зимната ваканция, преследвачът започна в намален състав заради окъснял играч

„Левски Валтата“ продължи успешните си игри тази есен в зона „Струма Юг“ на „А“ областната група и след убедителното 6:0 срещу „Локомотив“ в Дамяница си гарантира лидерската позиция до пролетта един кръг преди края на първия дял от първенството. Първото полувреме на двубоя с железничарите предложи само един гол, дело на Николай Якимов. След почивката сините от Самуилово вдигнаха оборотите и постепенно увеличаваха аванса си с попаденията на Николай Иванов, Илиян Манчев, Стефан Назъров и Николай Иванов. Малко преди края на мача хората на Младен Малечканов получиха дузпа, която Тодор Серафимов реализира. Преследвачът „Струма“ от Марикостиново увеличи серията победи, откакто отнесе наказание лишаване от домакинство за 4 мача. Отборът на Атанас Терзиев избра да приема своите гости на терена в с. Склаве, където през уикенда бе сразен тимът на „Левуново“ с 3:1. Условните домакини започнаха с човек по-малко и опонентите поведоха в 23-та мин. чрез Даниел Христов. Присъединилият се със закъснение към състава на марикостинци Димитър Беков изравни в 34-та мин., пак той направи пълния обрат в 52-та мин. Другият дежурен голаджия през кампанията Георги Витанов оформи крайния резултат в 58-та мин. Към края на мача двама играчи на гостите се контузиха и отборът им доигра срещата с 9 души.

„Левски Валтата“ все още не познава вкуса на загубата

„Спартак“ от Склаве спечели с 2:1 сблъсъка с третия в подреждането „Изтребител“ в Ново Делчево и изостри битката в подножието на върха. Още в 6-та мин. бърза контраатака, подхваната от Христо Чаракчиев и преминала през Васил Феридаров на фланга, завърши с центриране на втора греда към Стойчо Секулов, който с глава вкара за гладиаторите. След 120 секунди изтребителите се възползваха от грешка в защитата и Методи Недялков изравни. Новоделчевци на два пъти след центрирания на Даниел Славков внесоха смут в полето на противника. При първото от тях Марин Георгиев изби в корнер, а при второто Илия Атанасов стреля в ръцете на вратаря. Спартаковци стигнаха до трите точки в 59-та мин. след центриране на Радослав Бегогов към Илия Чакалов, за да порази също с глава долния десен ъгъл. В 85-та мин. шут на Дани Славков се отби от страничната греда зад Виктор Захов и равенството се размина.

Марикостинци започнаха с тези 10 играчи в отсъствието на Д. Беков, който закъсня, но вкара 2 гола, преди да бъде заменен

В отлично настроение гладиаторите от Склаве се щракнаха за годишния календар



В предстоящия уикенд по програма ще се проведе 13-ят кръг, последен преди зимната пауза, в който най-голям интерес предизвиква визитата на тима от Марикостиново на временния му пристан в Склаве срещу собственика на съоръжението.

СТАНЧО СТАНЧЕВ