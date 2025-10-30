„Левски Валтата“ удари класически „Изтребител“ в Самуилово и предизвика рокада на върха

Класическият успех с 3:0 на „Левски Валтата“ срещу „Изтребител“ (Ново Делчево) обуслови рокадата на върха в класирането на „А“ областна футболна група „Струма Юг“, където левскарите поведоха колоната с 2 точки аванс и мач по-малко от изтребителите. В петричкото село Самуилово Николай Якимов изведе домакините напред в резултата преди почивката, през втората част отново Якимов удвои, а класиката оформи столичанинът Светлозар Табаков, който се разписа за сините и при единствената им издънка дотук, довела до домашното равенство с опашкаря „Левуново“ преди 2 седмици. „Струма“ (Марикостиново) съхрани 3-ата си позиция въпреки нулевия уикенд за хората на Атанас Терзиев, а след като 4-ият „Орел“ (Лебница) допусна загуба с 1:2 вкъщи от „Спартак“ (Склаве), авансът на орлите пред гладиаторите се стопи до едва 1 т. Домакините влязоха по-добре мача и в 13-та мин. поведоха. Централният бранител на гостите Атанас Георгиев сбърка при изнасянето на топката, Митко Джалков отне и центрира в пеналта, където Георги Мицев се възползва от сблъсъка между Ат. Георгиев и вратаря Виктор Захов и с глава прониза мрежата за 1:0. В отговор Петър Мицев (на два пъти) и Илия Чакалов (веднъж) изскочиха на голови позиции, но завърналият се под лебнишката рамка Димитър Влахов успя да парира ударите им.

Гладиаторите от Склаве стигнаха до 3-ия си успех през сезона срещу орлите Играчите на „Левски Валтата“ единствени остават непобедени в „А“ ОГ „Струма Юг“

В края на първата част гладиаторите пожелаха дузпа за игра с ръка в домакинския пеналт, но не ги огря. Сигнал за обрата след почивката дойде в 59-та мин., когато Васил Феридаров подаде към включилия се краен защитник Венелин Костадинов, който в близост до ъгловото флагче центрира ниско към Петър Мицев, изравнил на празна врата. В центъра на победния гол, паднал в 68-та мин., отново бе В. Костадинов, който изведе П. Мицев на чиста позиция и голмайсторът вкара отново от границата на пеналта. Малко по-късно В. Феридаров се разписа, ала попадението му бе отменено заради засада. „Малеш“ и последният в класирането „Левуново“ се занулиха, поделяйки точките в Микрево. В най-резултатния мач на 8-ия кръг „Локомотив“ (Дамяница) победи „Спортист“ (Струма) с 5:3, което отлепи от дъното железничарите от санданското село.

СТАНЧО СТАНЧЕВ