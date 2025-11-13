„Левски“ си намери майстора на „Арена Падеш“, граничарите сюрпризираха перуните

„Левски“ от Крупник си намери майстора чак в деветия кръг на първенството в зона „Струма Север“ на „Арена Падеш“, където лидерът претърпя първо поражение през кампанията с 2:4 от „Спортист 1959“. За Веселин Стойков и компания победата е под №5 от началото на сезона, с което тимът от благоевградското село съхрани шансовете си в битката за топ 3. По два пъти принудиха стража на гостите да се навежда Иво Атанасов /24, 37/ и Петър Янкулски /56, 71/. При откриващото попадение голмайсторът пробяга половината терен с топка в крака и литна вратаря, за да открие пред себе си опразнената мрежа. За второто пък асистира домакинският страж Димитър Христов с далечно извеждащо подаване зад гърба на защитата, последвано от майсторско овладяване и удар от границата на пеналта в обратния ъгъл. Крупничани предявиха претенции за засада, които обаче не бяха уважени от съдийската бригада. Скоро след това съперникът все пак намали изоставането, за да върне надеждите си за обрат след почивката. П. Янкулски обаче уби интригата първо с глава след центриране от десния фланг, а четвърт час по-късно с елегантен изстрел в близост до точката на дузпата. В 83-та мин. левскарите минимизираха загубата, а падешлии на свой ред поискаха от асистент арбитъра да вдигне флага, но и тях не ги огря. В неделя на „Спортист 1959“ предстои визита срещу „Градешница“, докато „Левски“ приема „Рилци-бразилци“.

Крупничани се препънаха в Падеш за сефте през сезона Юношата на перуните с вратарски одежди Г. Бачев поддържаше до последно интригата в мача Съдийското трио начело с К. Ангелов-Графа не поддаде на претенциите за засади на двата отбора

Граничарите от Логодаж затвърдиха есенния си възход, сюрпризирйки с 2:1 насред Кресна действащия първенец от миналата година „Перун“. Двата отбора заложиха на атакуващия футбол, но направиха куп пропуски и напрежението витаеше във въздуха до заключителния съдийски сигнал. Червен картон в хода на второто полувреме остави домакините с човек по-малко и обезцени усилията им поне за равенство. С блестящи намеси юношата на перуните под рамката Георги Бачев поддържаше живи надеждите на местните фенове за благоприятен изход, но в крайна сметка това не стигна за нищо. Трите точки качиха в автобуса на гостуващия тим с точния си мерник Нино Петров и Мартин Топузов съответно в 30-та и 80-та мин. За противника почетно вкара с мощен снаряд от халите Венцислав Маламов секунди преди почивката.

„СПОРТИСТ 1959“: Д. Христов, Н. Вълчев, Ив. Новоселски, П. Пешов, П. Янкулски /72 – К. Крушов/, М. Байов, Д. Боински, Ив. Атанасов, Д. Арнаудов, Г. Бойчев, В. Стойков.

СТОЙЧО СТОИЦОВ