„Левски“ стресна еделвайсите от Сандански със победа срещу словаци, феновете: Съдиите са ниструктирани да свирят все едно сме срещу „Лудогорец“

„Левски“ стресна „Вихрен“ с първа победа от лагера в Турция с 2:1 над словашкия „Тренчин“ вчера. Сините приемат еделвайсите от Сандански в сряда на „Герена“ в генералната си репетиция за сблъсъка с „Лудогорец“ на 3 февруари за суперкупата. В последната си контрола от престоя в югоизточната ни съседка хората на Хурио Веласкес показаха видим прогрес в сравнение с предишните проверки и с оглед на създадените чисти положения трябваше да бият поне с 5-6 попадения разлика. Половината от головите атаки обаче бяха спрени с измислени засади от турската тъчарбитърка, чийто флаг изглеждаше замръзнал високо над главата й, макар че играчите в синьо биваха покрити от противниковите защитници поне с два метра. „Съдиите да не са инструктирани да свирят все едно сме срещу „Лудогорец“,заваляха иронични подмятания от феновете на лидера в родния елит. Безспорният играч на мача бе стражът на „Тренчин“ Андрия Катич, който направи наглед невъзможни спасявания при канонадата от изстрели, отправени от Марин Петков, Акрам Бурас, Бала, Лима, Рилдо…Очакванията да се превърне в новата звезда на отбора подплати Армстронг Око-Флекс с фамозно изпълнение и изработена дузпа. Взетият от „Ботев“ /Пд/ със скандал нападател елиминира предимството на съперника, осигурено в 4-та мин. от Дилан Камп. Ирландецът изригна в 23-та мин., когато нахлу в наказателното поле, счупи кръста на бранител и направи мрежички на вратаря. В 45-та мин. пък принуди Катич да спре пробива му с нарушение и Евертон Бала не трепна от бялата точка, за да донесе успеха. Симитличанинът Радослав Кирилов влезе на смяна в хода на второто полувреме и се нареди до съотборниците си с най-фрапантните пропуски. Голмайсторът на сините Мустафа Сангаре получи почивка и изгледа проверката в компанията на собственика Наско Сираков.

Армстронг Око-Флекс

Б. Кьосев

Р. Кирилов

Испанският предводител на „Левски“ отчете слабото начало на срещата и липсата на концентрация в завършващата фаза, но в същото време подчерта, че подопечните му значително са повишили нивото по време на лагера, похвали адаптацията на Око-Флекс и обясни отсъствието на Сангаре с лек здравословен проблем. „Това бе още една тренировка, в която видях много интересни неща, доста ясни идеи, когато притежавахме топката и когато трябваше да се защитаваме. Не започнахме много добре мача, получихме гол от контраатака в една определена ситуация, но отборът отговори добре. Създадохме много положения пред тяхната врата, съдията свири няколко съмнителни засади, но трябваше да сме малко по-убедителни в завършващата фаза. Отношението и влагането на отбора беше невероятно, вдигнахме нивото определено. Контролираме натоварванията, Мустафа успя да завърши тренировката предния ден, но в последните 10 дни усеща лек проблем, затова решихме да му дадем почивка, за да излекува тази болка. Но той натрупа много минути през останалите контролни срещи и решихме да не го рискуваме. За Армстронг мога да кажа, че се адаптира добре към нашия тип игра. Той е динамичен играч, много раздвижен, чувства се добре на различни позиции, кондиционно стои добре. Загуба на време е да коментирам играчи, които не са при нас, важно е да извадя най-доброто от тези, които са тук“, коментира Веласкес.

ТОНИ КИРИЛОВ