„Левски“ хвърли око на бразилец от „Вихрен“ и на мароканец от „Дунав“

Отличните изяви на Лео Пимента с екипа на „Вихрен“ от началото на сезона привлякоха вниманието на кандидат-шампиона „Левски“, който е решил да се ориентира към чужденци, пък били те и от Втора лига на България, тъй като няма да се нуждаят от допълнително време за адаптация. 25-годишният флангови щурмовак на еделвайсите е наблюдаван в няколко мача от скаути на сините, които са дали препоръка, че отговаря на търсения профил от лидера в родния елит. Леовандерсон де Араухо Ферейра, както е пълното име на кариоката, изигра 11 двубоя с 5 отбелязани попадения за санданчани и поведе клубната голмайсторска листа през настоящия сезон. Бързакът дойде от родината си в началото на лятната подготовка и още в дебютната си контрола срещу гастролиращия у нас колумбийски тим от Меделин вкара със запомнящо се изпълнение. Той е от контингента играчи на мениджъра Джери Перейра, който работи в отлична колаборация с ръководството на „Левски“, така че подобен трансфер изглежда напълно възможен. Дори бразилецът да не се появи на „Герена“ в предстоящата национална пауза идния месец, за него се очаква сериозно наддаване през зимния трансферен прозорец. Другата потенциална цел на гранда от Подуяне е 24-годишният мароканец с испански паспорт Билал ел Бакали от „Дунав“, който за 7 срещи се е разписал два пъти за устремените към промоция в групата на майсторите русенски дракони.

: Играчите в скаутския списък за зимни попълнения на „Левски“: Л. Пимента /сн. 1/ и Ел Бакали /сн. 2/ Официалният терен ст. „Спартак“ вече се реновира /сн. 3 и 4/ сн.4

Същевременно в началото на седмицата, непосрествено след празника по случай 100-годишнината на футбола в курортния град, стартира рехабилитацията на тревното покритие върху официалния терен на стадион „Спартак“. Извършена беше аерация на почвата, последвана от засяване на нова трева и торене с цел осигуряване на по-добро качество на настилката, която тук-там поддаде през последните месеци. От столичната фирма, извършваща реновирането, са уверили ръководството на клуба, че съвсем скоро игралното поле ще бъде в отлично състояние за предстоящите двубои. До следващия домакински мач със „Севлиево“ на 25 октомври футболистите ще провеждат тренировките си на стадиона в Склаве.

СТАНЧО СТАНЧЕВ