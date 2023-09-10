Левуновци усетиха разликата между IV и V дивизия след класическо поражение в Дамяница

С победа като гост с 2:0 потегли „Светкавица“ (Митиново) срещу „Малеш“ (Микрево) в първенството на „А“ ОГ. Мълниите поведоха в 26-та мин., когато новото попълнение Панталей Цеков центрира отдясно към Николай Тупаров, който спря топката и я насочи до лявата греда на вратаря на домакините Божидар Василев. Момчетата на Методий Тушев опитаха прелом, създавайки куп положения пред рамката, пазена от Иван Мадолев, но се видя, че липсва типичният голаджия. На няколко пъти Ризо Аспарухов изскочи очи в очи с противниковия страж, същото сториха Костадин Апостолов и Иван Лазаров, но до изравнително попадение не се стигна. Вместо това след час игра аванса удвои Ангел Гацев, който се възползва от аситенция на Н. Тупаров. Не липсваха пропуски и по сметката на победителите, след като дейният по фланга Панталей Цеков също на два пъти не сполучи да увенчае дебюта си с гол. От изгодни позиции да се разпише се размина и асът в атаката на гостите Владимир Кабранов.

Класически успех на старта записа солидният тим на „Локомотив“ (Дамяница), който се наложи с 3:0 срещу миналогодишния първенец на „Б“ групата „Левуново“. Резултата откри Георги Дончев в 13-та мин., като минималното домакинско предимство се запази до почивката. В 58-та мин. Георги Надеждев отбляза втори гол за черно-белите, които с капитанската лента изведе доскорошният играч на „Вихрен“ Илиян Джавалеков. Друг бивш еделвайс в лицето на Янислав Тусонджиев фиксира крайния резултат в 88-та мин. Техничарят от Сандански, който игра за „Беласица“ преди два сезона, напусна последния си тим „Пирин“ (Гоце Делчев) през лятото, след като неврокопчани изпаднаха от Югозпадната Трета лига и подсили дамянишкото „Локо“.

Мълниите от Митиново /сн. 1/ удариха младата формация на „Малеш“ /сн. 2/ При загубата от „Локомотив“ /сн. 3/ левуновци /сн. 4/ усетиха разликата

„МАЛЕШ“: Василев, Стоев, Николов, Попов, Стоянов, К. Георгиев, Лазаров, Аспарухов, Апостолов, Н. Илиев, Трендафилов (Христов, Г. Георгиев, Андреев, Гълъбов, И. Илиев, Ангелов, Куртов).

„СВЕТКАВИЦА“: Мадолев, М. Т. Тупаров, М. С. Тупаров, Цветков, Стамболиев, Н. Тупаров, Трайков, Кабранов, Стоилов, Цеков, Гацев (Костадинов, Божинов, Ж. Иванов, Б. Атанасов).

„ЛОКОМОТИВ“ (Д): Велев, Бакалов, К. Костадинов, Ал. Николов, Димов, Ил. Андреев, Дончев, Джавалеков, Надеждев, Тусонджиев, Й. Трендафилов (Малинов, Ждрапански, Г. Куртов, К. Николов, Владимиров, Рангелов, Германов, Христов, Андонов).

„ЛЕВУНОВО“: Стоянчев, Хр. Велев, Мицев, Димов, Милюков, Ант. Велев, Филчев, Якимов, Белчев, Стоянов, Ст. Иванов (Грозданов, Вълков, Борисов, Захариев, Стоев, Барутчиев).

СТАНЧО СТАНЧЕВ

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