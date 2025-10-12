Легенданата пернишка баскетболистка Пенка Методиева празнува рожден ден

Легендарната баскетболистка и почетен гражданин на Перник Пенка Методиева празнува 75-ти рожден ден. Методиева е звезда от голямото съзвездие на българския женски баскетбол. Родена на 12.10.1950 година в Перник. Играе на поста гард. Единствен клуб Миньор (Перник), където се състезава от 1969 г. до 1983 година. Методиева е сребърен медалист от олимпиадиите в Монреал 76 г. и Москва 80-та година. Тя е балканска шампионка 10 пъти, през 1974 г. е обявена за най-добра баскетболистка на България и Балканите. Избрана е в идеалния отбор на Европа през 1978 г. и в идеалната десетка на България за 70-те години на 20 век. Методиева е треньор в Миньор (Перник) от 1983 до 1996 г.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА