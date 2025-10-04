Легендарният Йордан Йовчев откри нова спортна площадка в Петрич

Новоизградена площадка с фитнес уреди ще радва активните хора и тези, които искат да започнат да спортуват.

Площадката се намира в кв. „Дълбошница“, разполага с модерни уреди за тренировка и с ударопоглъщаща настилка.

Община Петрич е партньор на фирмата, дарила съоръженията.

Най-добрият български гимнастик за всички времена Йордан Йовчев участва в церемонията по откриването и освещаването на новата фитнес площадка.

Пред петричани Йовчев каза, че подобни стъпки са необходими, но за съжаление все по-малко такива инвестиции се правят:

„Много е важно децата да спортуват и отговорно да пазят. Нашият личен пример също е важен.“

Кметът на общината Димитър Бръчков посочи, че новата спортна придобивка ще бъде още една добра възможност за активност на петричани. „Огромна чест е на откриването на площадката да посрещнем и най-популярния български гимнастик Йордан Йовчев, защото така моментът става още по-запомнящ се. А и не само – мотивацията да се използват пълноценно ще бъде определено още по-голяма, имайки предвид неговите постижения и дух.“

Трима свещеници осветиха новата фитнес площадка в Петрич!

Йордан Йовчев помогна на няколко деца първи да направят кратка тренировка на фитнес уредите.