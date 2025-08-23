Легендата на Пирин Борис Николов празнува рожден ден днес

Днес своя 78-и рожден ден празнува една от най-големите фигури в историята на „орлетата“ и футбола в Югозападна България – Борис Николов.

Роден на 23 август 1947 г., Николов свързва съдбата си с Пирин (Благоевград), където записва 214 мача и 40 гола в „А“ група.

Автор е и на първото попадение за „орлетата“ в елита – при историческата победа с 2:1 над Славия през август 1973 г.

След края на активната си кариера Николов остава верен на футбола и се превръща в един от най-успешните треньори в историята на Пирин. Като наставник води отбора в 344 мача в „А“ група, а кариерата му го отвежда и в редица други клубове у нас и в чужбина.

За всички „орлета" той остава пример за отдаденост, страст и безкрайна любов към играта.






