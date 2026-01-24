Легендата от с. Плоски Стойчо Младенов: Мечтаех да стана треньор на руски отбор

Екзекуторът на „Ливърпул“, легендата от село Плоски Стойчо Младенов, коментира процесите в любимия му ЦСКА, битката за титлата, мечтата му да стане треньор в Русия… „Христо Янев успя да събуди като индивидуалност всеки един състезател на ЦСКА, успя да вкара агресия. Това е изключително важно в днешния футбол. Освен това отборът се изкачва в таблицата и трупа точки, което е най-важното. Целта за ЦСКА винаги е била първото място, надявам се скоро отборът да се доближи до него и да бъде конкурент. Това ще е още по-добре и ще е радост за всички. Ще се чувстваме под едно приятно напрежение, когато се води битка за първото място. Много футболисти се привлякоха, много се освободиха, този селекционен процес продължава. Аз чакам с нетърпение момента, в който ще се направи наистина един отбор, който да има времето да се обиграе, да побеждаваме и да бъдем шампиони. Това е мечта от колко вече години, не е новина. Нормално е ЦСКА да е първи, да се бори за титлата и да печели. Надявам се и вярвам, че ЦСКА ще бъде европейски отбор, на нивото на клубовете от Англия, Испания, Италия и т.н. Феновете и ние, ветераните, имаме търпението, мисля че тези 2 години са напълно достатъчни, за да може да се синхронизират нещата и ще може да се работи на много високо ниво, въз основа на качествата на футболните хора, които са събрани в ЦСКА. Вярвам, че от следващия сезон ЦСКА ще вземе първото място и няма да го даде дълги години. Няма фен на ЦСКА, който да не е доволен и щастлив, че с такива бързи темпове се строи стадионът. От новия шампионат ще дебютираме на този стадион, дай Боже. Това е нашият дом, в този дом ние сме постигали най-големите успехи. А в последните 18 години ЦСКА няма нивото, което трябва да има. През тези години много неща се случиха, ЦСКА понесе много удари.

Резултатите в контролите са важни за самочувствието на играчите. Треньорът обиграва отбора, особено сега, когато има толкова много нови футболисти. Но има едно „но“. Той трябва да дава почти еднакво време на всеки един играч, а когато са привлечени шестима нови, това е половин отбор. Те трябва да влизат във форма, да се обиграват, да трупат минути, да се адаптират, защото адаптацията на чужденците е изключително трудна. Когато се прави селекция и тя е успешна на 50-60 процента, това е много добре. Ако от ръководството имат интерес към мен, аз съм готов на разговори. Всичко е въпрос на преговори. Във всички клубове, в които съм работил, абсолютно във всички, аз съм си поставял една цел – спортно-техническата част, последната дума да бъде моя. Може всеки да ми предлага играчи, но аз да казвам – този „да“, този „не“. Имах предложения, и то не едно. Аз имах мечта, през годините, да работя в руски клуб. И сега, когато се води войната, ме поканиха, но отказах. Предложих им друг български треньор, но и той отказа. Няма да кажа неговото име. Било ми е мечта да работя в руския шампионат. но аз не искам да рискувам. Приключих с треньорството, сърбят ме ръцете, много пъти ми се иска отново да работя.

Не знам какво са взели от мен треньорите, които са работили в екипа ми, те трябва да кажат. Успешни са и Христо Янев, и Александър Тунчев, и Тодор Янчев, Валентин Илиев, Александър Томаш… На всички следя мачовете, гледам как играят като домакини, като гости, подходът им е изключително правилен, ротациите им са изключително важни за крайния резултат на мача. Всичко обаче опира до материала, с който работят. Ако са в клубове на по-високо ниво, с по-големи цели, толкова по-качествени са играчите, и там един треньор може да изпъкне. Защото, когато си в по-малък отбор, с футболисти с по-лимитирани качества, е много, много трудно да изплува един треньор.

Имах възможността да видя целия проект на новия стадион, всеки детайл от строежа и как ще изглежда като краен завършек. Ще сме много щастливи то да се осъществи. Показаха ни и ложата, в която ще бъдат ветераните. Колкото по-близо са те до отбора, до ръководството, ще е по-добре. Така ще сме едно цяло, ще си помагаме. Всеки един проблем, който се появи, да бъде разрешаван. Дори от здравословен характер, както е сега с Любо Пенев. Ако това се беше разбрало по-рано, реакцията щеше да е много по-бърза. Възстановяването и лечението му щяха да са по-бързи.

Никога не съм си представял, че такова чудо ще се случи ЦСКА от 18 години да не е шампион. Не трябва да забравяме момента, в който аз казах, че има директива. Тя продължаваше дълги години, при Томов и при „Титан“,аз се сблъсках с този проблем. Аз лично го изживях това нещо, тази борба, заяви Ст. Младенов.