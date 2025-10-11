Легенди излизат на терена за вековния юбилей на ФК „Вихрен“, от Австрия пристига бившият международен съдия Хр. Ристосков

Тържеството по случай 100-годишнината на ФК „Вихрен“ стартира в неделя от 11.00 ч. В емоционалнен пик на футболния празник се очаква да се превърне демонстративният мач, в който капитаните Валери Георгиев и Божко Пандазиев ще изведат на терена съответно отбора, играл в „А“ група през първата декада на века, и сборния състав на местните легенди от малко по-далечното минало. Сред футболистите, защитавали клубната емблема в родния елит, личат имената на Георги Шейтанов, Николай Христозов, Кирил Андреев, Емил Тренков, Георги Бачев, Руслан Иванов и още дузина познати лица от онзи период. Отсреща аплодисментите на трибуните ще обират отколешните любимци на феновете Атанас Държанлиев-Лозето, Тодор Мечев, Владимир Каракичев, Никола Якимов, Здравко Венетов, Атанас и Антонио Ласкови, Йордан Боздански, Валентин Станков и плеяда други бивши играчи, отдадени на бяло-зелената кауза. От Австрия да уважи юбилея и да подсили легендите пристига бившият международен рефер Христо Ристосков, също юноша на санданския клуб.

„Започваме празненството в неделния предиобед с официалната част, включваща награждаване на нашите заслужили ветерани. После е демонстративният мач, след който ще има почерпка за всички футболни деятели и функционери, за гостите от БФС, бивши и настоящи ръководители на местната общинска администрация, които сме поканили. Ще се погрижим да отпразнуваме по запомнящ се начин юбилея, защото веднъж се става на 100 години, пък после за 150-годишнината ще му мислим. Входът за събитието е свободен, всички привърженици са добре дошли да празнуваме заедно“, обобщи сценария за честването президентът на „Вихрен“ Георги Манолев.

СТАНЧО СТАНЧЕВ