Ледена пързалка на централния площад ,,Свобода“ новата атракция за дупничани на празниците

Голяма ледена пързалка ще радва дупничани в навечерието на коледните и новогодишни празници. Съоръжението ще бъде пуснато в експлоатация в началото декември и ще предлага забавления както за децата, така и за възрастните.

На площад ,,Свобода“ вече са подредени материалите, необходими за изграждането на пързалката, и до седмица тя ще бъде обособена на едно от най-централните места в града. Досега ледена пързалка имаше в близост до сцената на парк ,,Рила“, но поради по-отдалечената локация не всички местни жители и гости на града отиваха до нея.

Материалите, с които ще бъде изградена ледената пързалка, вече са докарани на площад ,,Свобода“



Очакванията са, че сега, когато пързалката е на площада, ще има по-голям интерес.

В момента от общинската администрация подготвят и специална програма по повод откриването на съоръжението, както и запалването светлините на елахата.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ