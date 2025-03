Лейди Гага разкри най-големия си страх

Никой не иска да бъде сам, а малко професии са толкова изолиращи, колкото тази на поп звездата.

Просто попитайте Лейди Гага.

Нейният стремителен възход към славата през 2009-2010 г. беше нещо невиждано дотогава, предаде BBC. Като една от първите поп звезди, които напълно използваха силата на интернет, тя изглеждаше постоянно под прицела на обективите на TMZ и клюкарските блогове.

В ново интервю тя сподели на ВВС за страховете си и критиките на медиите.

Апетитът на медиите към нея беше ненаситен. През първите три години от кариерата си тя смени толкова много визии и музикални стилове, че един критик заяви, че тя „спринтира през цялата кариера на Мадона“.

С нарастването на славата ѝ, заглавията в таблоидите ставаха все по-скандални. Твърдеше се, че е провеждала сатанински ритуали в лондонски хотел, че е хермафродит, че дори планира да си отреже собствения крак „в името на модата“.

Когато се появи на наградите MTV през 2010 г. в прочутата си рокля от месо, никой не разбра шегата: Гага буквално се представяше като храна за таблоидите – нещо, предназначено да бъде консумирано.

На сцената тя беше обожавана от своите фенове, Малките чудовища. Но дори най-големите звезди знаят, че този вид възхвала е просто илюзия.

Самотата на певицата

„Сама съм, Брандън. Всяка вечер“, споделя тя пред стилиста си в документалния филм „Five Foot Two“ (2017).

„През деня всички ме докосват, говорят с мен непрекъснато… а след това остава само тишината“.

Днес, на 38 години и щастливо сгодена за технологичния предприемач Майкъл Полански, Гага признава, че тези години на самота са я изплашили.

„Мисля, че най-големият ми страх беше да преживея всичко това сама – да изживея живота си сама“, казва тя пред BBC.

„Но най-големият ми подарък беше да срещна Майкъл и да бъда с него в този хаос“.

Двойката е заедно от 2020 г., а миналия септември, на филмовия фестивал във Венеция, обявиха годежа си. Там Гага за първи път показа публично своя зашеметяващ годежен пръстен – диамант с овална шлифовка, поставен върху 18-каратова лента от бяло и розово злато.

Но освен него, тя носи и друг пръстен – по-малък, но изпълнен със смисъл. Той съдържа няколко стръка трева, капсулирани в смола.

„Майкъл всъщност ми предложи брак със стръкчета трева“, разкрива тя.

„Преди години, докато бяхме в задния двор, ме попита: ‘Ако някога ти предложа, как би искала да стане?’

И аз му отговорих: ‘Вземи стрък трева от двора, увий го около пръста ми – това ще ме направи толкова щастлива“.

Този романтичен жест обаче носи и нотка тъга. Именно в този заден двор в Малибу се състоя сватбата на нейната близка приятелка Соня Дърам, малко преди тя да загуби битката с рака през 2017 г.

„Имаше такава загуба, а в същото време нещо толкова щастливо се случваше за мен“, спомня си тя предложението на Полански.

„Да се сгодя на 38 г. … това ме накара да се замисля за всичко, през което съм преминала, за да стигна дотук“.

Тези емоции вдъхновяват песента „Стрък трева“ от новия ѝ албум Mayhem – баладична композиция за любовта, която разцъфтява дори в най-тъмните времена.

Това е моят начин да кажа „благодаря“ на Майкъл, споделя Гага.

Mayhem бележи завръщането ѝ към поп музиката след години, в които се занимаваше с кино, джаз и книга с песни. И, както се оказва, Полански изиграл роля в това завръщане.

„Той просто ми каза: ‘Любов, обичам те. Трябва да правиш поп музика’“, разказва певицата.

„На турнето Chromatica видях в нея онзи пламък“, добавя Полански. „Исках да ѝ помогна да го запази – да прави музика, която я прави щастлива“.

„Ядосаната песен“

С този подход Mayhem носи звученето на ранните ѝ хитове като Poker Face, Just Dance и Born This Way.

Обложката на албума представя лицето ѝ, отразено в счупено огледало. Във видеоклиповете тя буквално се изправя срещу различни версии на себе си, като че ли се примирява със сценичния образ, който е създала.

Всичко това кулминира в песента Perfect Celebrity, където Гага пее: „I became a notorious being“ – текст, който олицетворява загубата на нейната човечност.

„Това е може би най-ядосаната песен за славата, която някога съм писала“, признава тя.

Как е успяла да балансира между публичния и личния си живот?

„Осъзнах, че е по-здравословно да не правя разделение между тях, а да ги интегрирам в едно цяло“, казва тя.

„Най-здравословното нещо беше да приема себе си като жена артист, да осъзная, че животът ми е артистичен избор“.

През годините Гага често е споделяла как е разграничавала себе си от сценичния си образ. Имало е моменти, когато е вярвала, че именно „Лейди Гага“ е причината за успеха ѝ, а тя самата няма никаква заслуга.

Но с Mayhem тя си възвръща контрола над музиката си – не само от сценичния си персонаж, но и от продуцентите и авторите около нея.

„Когато бях по-млада, много хора се опитваха да си припишат заслугите за моя звук, моя образ… но всичко идваше от мен“, споделя тя. „Този албум е начин да си върна всичко това – веднъж завинаги“.

С този нов етап в кариерата си Гага изглежда по-спокойна от всякога.

„Да бъда до приятелите и семейството си, да срещна невероятния си годеник – всичко това ме направи цялостна личност, вместо най-важното да е моята сценична персона“, казва тя.

И с усмивка завършва:

„Исках Mayhem да има край. Исках хаосът да спре. Отдръпнах се от иконата. Завършва с любов“. Източник: BBC, vesti.bg