Лекар разясни „правилото за трите секунди“ за храна на пода

Мит е така нареченото „правило за трите секунди“, което гласи, че храна, която е била на пода по-малко от това време след падането си, е безопасна за консумация, твърди лекарката Тереза Арнандиз.

Тя провела експеримент, по време на който отрязала две парчета от един и същ продукт, след което пуснала първото за три секунди, но задържала второто. След това ги поставила в чашката на Петри, където създала условия за размножаване на бактерии.

Според „правилото за трите секунди“ не би трябвало да има разлика между парчетата. Както обаче установила лекарката, микроорганизмите се размножават много активно върху храната, паднала на пода. Що се отнася до противоположната проба, по нея практически не е имало бактериално замърсяване.БГНЕС





