Лекар: Яжте го всеки ден, този плод сваля лошия холестерол и вдига добрия

Балансът на добър и лош холестерол в организма е важен компонент на здравето. В случая диетата има голяма заслуга за това – някои храни вдигат, а други свалят лошия холестерол. Но има един плод, който не само сваля лошия холестерол, но и вдига добрият. Според диетолога д-р Алисън Кълън това са боровинките.

Боровинки за сваляне на холестеорола

Твърде високото количество от „восъчно вещество“ е изпълнено с повишения риск от образуването на атеросклеротични плаки по стените на кръвоносните съдове. В резултат на това лумените на вените и артериите стават твърде тесни или може да настъпи пълно запушване, което води до сериозни здравословни проблеми.

Британският диетолог Алисън Кълън съобщава, че повишените нива на „лошия“ холестерол в кръвта са причинени от недостатъчен прием на протеини и твърде много рафинирани въглехидрати в диетата. В този случай производството на жлъчка, което е отговорно за разграждането и отстраняването на холестерола от тялото, намалява.

Според експерта някои храни помагат да се поддържат нивата на холестерола в кръвта под контрол. Една такава суперхрана са боровинките, които са богати на полифеноли. Способността им да понижават холестерола е доказана от научни изследвания.

„Консумирането на 150 грама боровинки дневно в продължение на шест седмици доведе до значително намаляване на общия холестерол (6%), лошия холестерол (7%) и триглицеридите (27%), докато добрият холестерол се повиши с 6%“, споделя д-р Кълън, коментирайки резултатите от изследване за ефекта на боровинките върху нивата на холестерола.

„Добрият“ холестерол (HDL) абсорбира своя „лош“ аналог (LDL) в кръвта и го пренася обратно в черния дроб, където се разгражда и елиминира от тялото, благодарение на ежедневната консумация на боровинки“, казва специалистът.

Диетологът допълва, че „добрият“ холестерол носи осезаеми ползи за здравето на сърдечно-съдовата система.

Други ползи от боровинките

Подобряват паметта. Смята се, че боровинките могат да подобрят мозъчната дейност. В резултат на това се подобряват ключови когнитивни функции. Редовната консумация на боровинки под формата на сок като цяло има положителен ефект върху мозъчната функция.

Лечение на огнища на възпаление в тялото. Фитокомпонентите в боровинките действат антиоксидантно и противовъзпалително. Действието им е подсилено от витамин С, който ускорява зарастването на леки рани и драскотини. Комплексното действие на тези компоненти подпомага имунната система и забавя процесите на стареене.

Влияят положително на сърдечно-съдовата система. Това се дължи на фибрите в боровинките – вещество, което се задържа в човешкото тяло, осигурява усещане за ситост, има благоприятен ефект върху чревната функция, помага за намаляване на нивата на холестерола, а също така регулира нивата на кръвната захар. Антоцианините в плода играят важна роля за здравето на сърцето – антиоксиданти, които предпазват кръвоносните съдове от плаки и подобряват кръвния поток.

Подобряват инсулиновата чувствителност. Въпреки че боровинките съдържат доста захар, те не са опасни за хората с диабет. Натуралната захар подобрява инсулиновата чувствителност и помага за понижаване на нивата на захарта. По този начин плодовете намаляват риска от инсулинова резистентност и диабет тип 2.

Боровинките се препоръчват да бъдат включени в диетата на тези, които се лекуват от астма, диабет, болест на Алцхаймер, екзема, съдови заболявания или заболявания на пикочните пътища. В допълнение към всичко изброено по-горе, боровинките са добре известно ефективно средство за подобряване на зрението.