Леки пълнени чушки по гръцки за 30 минути

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

дълги червени чушки – 8 бр.

– 8 бр. сирене фета – 250 г

– 250 г чери домати – 150 г

– 150 г маслини без костилки – 100 г

– 100 г пресен лук – 2 стръка

– 2 стръка зехтин – 2 с.л.

– 2 с.л. сушен риган или босилек – 1 ч.л.

– 1 ч.л. черен пипер – на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Чушките се измиват добре и се подсушават. С остър нож изрязва отвори по дължина само от едната страна, като се оформя „джоб“, без да се разделят напълно. Семките се почистват внимателно.

Фурната се загрява предварително на 190°C.

В купа се нарязва на малки кубчета сиренето. Чери доматите и парчето чушка от отвора се нарязват на малки парчета, а маслините ако са големи, на половинки. Пресният лук се измива и нарязва на ситно.

Всички продукти се добавят към сиренето, поръсват се с риган и черен пипер и се разбъркват внимателно. Добавя се 1 с.л. зехтин за по-сочна плънка.

С получената смес чушките се пълнят внимателно, без да се притиска прекалено, за да не се разкъсат и да не се намачка сиренето – трябва да стои на кубченца.

Чушките се подреждат в тава, покрита с хартия за печене, и се поливат с останалия зехтин.

Пекат се около 20-25 минути, докато чушките омекнат, а сиренето леко се запече и стане златисто по краищата. Изваждат се и се оставят за 5 минути да се охладят леко преди сервиране.

Пълнените чушки по гръцки се поднасят топли или леко охладени като предястие, гарнитура или леко основно ястие. Подходящи са с прясна салата, хляб или като част от плато с мезета./готвач.бг