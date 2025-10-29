Лекоатлетите от Петрич с 13 медала на популярна верига за подрастващи в Ст. Загора

13 медала с различен блясък спечелиха младите лекоатлети от „Звездите“ (Пч) на поредното издание от веригата „Go! Kids!“, което за първи път се проведе в Стара Загора. Мария Трайкова /родена през 2009 г./ заслужи злато в спринта на 60 метра и сребро на 200 м. Връстничката й Андреа Опренова е втора на 400 м и трета в бягането на 60 м. Във временното генерално класиране в тази възраст Опренова е първа с 43 точки, а Трайкова – трета с 39 т. Мадлен Стоянова /р. 2014 г./ триумфира на 60 м, което й помогна да увеличи дистанцията си на върха в генералното класиране, където акумулира 56 т., което е с 12 пункта повече от първия си преследвач. Любов Есатова /р. 2020 г./ се наложи на 40 м и завърши втора на скок от място, Теа Велкова /р. 2020 г./ спечели сребро на 60 м и бронз на скок от място. В генералната подредба дотук Велкова води с 55 т., Есатова е 3-та с 27 т. Елия Цветкова /р. 2018/ си тръгна от състезанието също с 2 медала – сребро на скок от място и бронз на 40 м, които я утвърдиха на втора позиция в генералното класиране дотук с 34 т. Представителят на силния пол сред призьорите Даниел Златков /р. 2013 г./ се качи два пъти на подиум след сребро на 60 м и бронз на скок от място. Златков е втори във временното класиране със 77 т. Той изостава с 10 т. от първия и е с 14 пункта пред третия. Дани остана 4-ти на скок дължина, същата позиция зае и Сиана Драгнева /р. 2015 г./ в същата дисциплина, която с 21 т. е 11-та в своята възрастова група. Седмица по-рано петричките звездички спечелиха 16 медала на турнира „Приключение“ в Хисаря, където Мария Трайкова отвя конкуренцията на 100 м. На стадиона в балнеокурорта с интерес се посрещна семейната щафета „Майка + дете“, в която петричанки завършиха 6-ти.

Петричката група на стадиона в Ст. Загора Треньорката Ан. Янкулова с най-малките медалистки и с най-титулуваните момичета

Д. Златков защити мъжката клубна чест.

СТАНЧО СТАНЧЕВ