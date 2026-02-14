Топ теми

Лек автомобил избухна в пламъци на паркинг на „Технополис” край санданското с. Ново Делчево, пострада водачът

Лек автомобил избухна в пламъци вчера на паркинга пред търговски обект „Технополис”, находящ се в землището на с. Ново Делчево, община Сандански. Светкавична е била реакцията на дежурните огнеборци, които пристигнали на място за броени минути и овладели огъня, за да не се разпростре и да засегне и други паркирани автомобили. На място е пристигнал и екип на Спешна помощ, тъй като водачът на автомобила е пострадал в пожара.

В процес на установяване е причината за възникване на избухналия пожар. Щетите са материални. Една от версиите е късо съединение. По случая е образувано досъдебно производство. 

Кметът на с. Ново Делчево Валентин Апостолов поясни, че е разговарял с пожарникарите и те са споделили, че няма опасност за живота на собственика на автомобила. 

ЛИДИЯ МАНЕВА 

