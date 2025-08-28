Лесен и евтин метод за премахване на петна

Независимо дали става дума за разлято вино, петна от трева или досадна дъвка по джинсите, всички се сблъскваме с проблеми при прането. Но преди да посегнете към агресивните препарати или да се примирите с мисълта да изхвърлите любимата си дреха, опитайте с нещо много по-просто: бял оцет.

Оцетната киселина е естествено средство, което може да помогне при редица упорити петна. Важно е обаче да използвате само бял оцет (другите могат да оцветят тъканите) и да действате възможно най-бързо след появата на петното.

Ето как оцетът може да ви помогне в различни ситуации:

1. Дъвка върху дрехи

Затоплете малко бял оцет и го изсипете върху дъвката. Оставете да престои няколко минути, след което втрийте с четка за зъби и изплакнете със студена вода. При нужда използвайте и пластмасов нож, за да изстържете остатъците.

2. Петна от кръв

Оцетът е ефективен при пресни петна. Изсипете директно върху петното и оставете да престои 10 минути. Попийте с чиста кърпа, изплакнете със студена вода и повторете при нужда.

3. Петна от трева

Смесете оцет и вода в равни части и накиснете дрехата за около 30 минути (или за една нощ при по-силни петна). Напръскайте петното с оцет, малко препарат за съдове и вода, изчакайте и изперете както обикновено.

4. Петна от ръжда

Нанесете бял оцет върху петното, поръсете със сол и оставете дрехата да изсъхне на слънце. След това изперете със студена вода. Ако останат следи, повторете процеса.

5. Петна от чай и кафе

За бърза реакция извън дома – попийте петното с разреден оцет. Вкъщи направете разтвор от 1 с.л. оцет, 1/2 ч.л. препарат за съдове и 1 литър топла вода. Накиснете дрехата за 15 минути и изплакнете.

6. Петна от пот

Смесете 1 чаша оцет с 2 чаши вода и накиснете дрехата за 30 минути. След това втрийте паста от сода, сол и кислородна вода върху петното, изперете и оставете да изсъхне на въздух.

7. Петна от вино

Бързо накиснете дрехата в разтвор от 1 с.л. оцет, 1/2 ч.л. препарат за съдове и 1 литър топла вода за 15 минути. След това нанесете малко спирт върху петното, изплакнете и изперете.

Нашите съвети:

Винаги използвайте бял оцет – другите видове могат да оставят допълнителни петна.

Действайте възможно най-скоро след появата на петното.

Оставяйте дрехите да съхнат на въздух, за да сте сигурни, че петното е напълно премахнато, преди да използвате сушилня.









