Лесна домашна торта

Необходими продукти:

За блата

яйца 3 броя

захар 1 1/2 чаена чаша

кисело мляко 1 чаена чаша

брашно 1 чаена чаша

хлебна сода 1 чаена лъжица

За крема

прясно мляко 750 мл

жълтъци 2 броя

брашно 2 супени лъжици

ванилии 2 броя

захар 2/3 чаена чаша

Захарен сироп

вода 1 чаена чаша

захар 1/2 чаена чаша

смлени орехи 1/2 чаена чаша

Начин на приготвяне:

Първата стъпка от рецептата за домашна торта с крем и орехи е приготвянето на сместа за блата. Първо „гасите” содата в киселото мляко, т.е. добавяте содата в киселото мляко и разбърквате. Разбивате яйцата със захарта, добавяте киселото мляко и накрая малко по малко, при непрекъснато бъркане добавяте и брашното. Разделяте сместа за блатовете на три равни части. За да сте сигурни, че частите са наистина равни най-добре е да разпределите сместа в три еднакви чаши. Изсипвате сместа от всяка чаша в предварително намазана с олио тава / форма за печене и печете блатовете по отделно във фурна, загрята на 180 градуса. Блатът е изпечен за около 12-15 минути, като трябва да придобие лек розов загар. Изпечените блатове оставяте да изстинат добре.

Втората стъпка от приготвянето на домашната торта с крем и орехи е приготвянето на крема. Отделяте 2/3 от млякото и го слагате да заври заедно със захарта. Междувременно в останалото студено мляко разбивате много добре брашното, добавяте ванилията и разбитите жълтъци. Разбивате до получаването на гладка хомогенна смес с помощта на миксер, тел за разбиване или вилица. След като млякото със захарта заври, при непрекъснато бъркане добавяте сместа с жълтъците. Кремът трябва да ври на слаб огън за 3-4 минути. Бъркайте старателно през цялото време, за да не се получат бучки и да не загори. След като кремът се сгъсти дотолкова, че телта за разбиване се движи по-трудно и оставя диря в него го сваляте от котлона, за да поизстине. Кремът не трябва да е напълно студен, защото стяга много и няма да може да се нанесе върху блатовете.Докато кремът изстива, сложете водата за захарния сироп да заври и добавете в нея захарта. Бъркайте докато се разтопи. Сиропът оставете на котлона, защото трябва да е горещ, когато заливате студените блатове.

Идва моментът за сглобяване на класическата домашна торта. Слагате един изстинал блат в подноса, в който ще сервирате тортата. Заливате блата с помощта на лъжица с част от горещия захарен сироп, а отгоре го намазвате плътно с част от поизстиналия хладък крем. Повтаряте процедурата с втория и третия блат – слагате блат, сироп и отново крем, като след третия блат намазвате тортата с крем и отстрани, а отгоре я поръсвате обилно и равномерно със смлените орехи. Домашната торта е сглобена, но трябва да престои 2-3 часа в хладилника, за да стегне.