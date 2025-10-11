Лесна торта „Три чаши“

Необходими продукти:

За блата:

кефир – 1 чаша;

захар – 1 чаша;

брашно – 1 чаша;

олио – 2 с.л.;

какао – 2 с.л.;

яйца – 2 бр.;

бакпулвер – 10 г;

щипка сол.

Приготвяне на блата:

Разбъркайте всичко: разбийте яйцата със захарта и солта, добавете кефира и маслото. Отделно смесете сухите съставки – брашно, какао и бакпулвер, и изсипете към течната маса. Изсипете полученото тесто във форма, покрита с хартия за печене. Печете на 180°C за около 55-60 минути. Проверете готовността с шишче.

За крема:

извара (не зърнеста) – 300 г;

заквасена сметана – 300 г;

захар – 100-150 г;

ванилия на вкус.

Приготвяне на крема:

Разбъркайте всичко с миксер до гладкост. Регулирайте количеството захар – всичко зависи от това колко сладък обичате крема. След като изстине блата, разрежете тортата на 2-3 части, намажете обилно с крема.

За шоколадовата глазура:

заквасена сметана – 3 с.л.;

какао – 1 с.л.;

захар – 3 с.л.;

масло – 20 г.

Приготвяне на шоколадовата глазура:

Смесете всички съставки без маслото и оставете да заври, след което добавете маслото и изсипете все още топлата смес върху тортата. Идеален вариант за чай, празник или просто за удоволствие, пише flagman.bg.