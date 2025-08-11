Летни вируси налегнаха деца и възрастни в Перник

Болки в гърлото и афти в устната кухина морят освен жегите малки деца и възрастни в Перник. Заболяването протича без температура и други оплаквания, но има дълга продължителност. Афтата пък е лезия, при която се наблюдава нарушение на лигавицата. Причинява се от вирус, който нормално се намира в устната кухина на човека. От летните неразположения се оплакват и пациенти, които никога не са имали проблем или поява на лезии в устната кухина.

Сред летните неразположения са и острите болки в корема, свързани с повръщане и разстройство. Това са типични вируси, които всяка година върлуват в летния сезон.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





