Летни вируси напълниха болниците в Пиринско, регистрират деца, заразени с „Коксаки“ и херпангина в Гоце Делчев,  няма хоспитализирани с Ковид

Завишаване на случаите на заразени с Ковид се наблюдава през август. Затова алармират епидемиолози, според които доминиращ в момента е новият вариант на коронавируса – „Нимбус”. Характерното при него е, че пациентите се оплакват от много силни болки в гърлото. Има отпадналост, повишена температура, болки в стави и мускули, може да има гадене и повръщане. Важното е, че инфекцията преминава без усложнения и не се налага болнично лечение.

В Благоевград също има регистрирани случаи на заразени, но те са малко. Каква е реалната картина е трудно да се каже, тъй като болшинството от болните не си правят изследвания. Проверка на „Струма“ показа, че в инфекциозно отделение на МБАЛ – Благоевград няма хоспитализирани пациенти с коронавирус. „Отделението е пълно, но с болни от летните ентеровируси. Човек, който е преболедувал от коронавирус, си е изградил имунитет, без значение дали за стария, или за новия вариант. Далеч по-опасен от Ковида е грипът”, заяви началникът на инфекциозно отделение д-р Румен Новоселски и допълни, че откакто е завеждащ на отделението от 9 месеца, пациент с коронавирус не е постъпвал за лечение.

Няма хоспитализирани с доказан Ковид и в болницата в Гоце Делчев.

„В момента преобладават летни вируси, които протичат с повръщане и разстройство. Имаме деца, при които е установен вирусът „Коксаки“. Той се отличава с висока температура, обща отпадналост и характерния обрив „уста, ръка и крак“, който е без сърбежи. Може да се прояви и херпангина, като при нея симптомите включват температура и спад на апетита, обща отпадналост и раздразнителност. Най-често боледуват децата до 5-годишна възраст. В детско отделение имаме и няколко случая на ларингити и бронхеолити”, коментира педиатърът д-р Ангел Тонгов и зам. директор на МБАЛ – Гоце Делчев. Лекарите препоръчват на родителите да спазват превантивните мерки, включващи добри хигиенни навици – чисти ръце, тяло и уста, както и здравословна и разнообразна храна – сурови плодове и зеленчуци, риба, ненаситени мастни киселини, фибри и зърнени храни, за да има спокойно лято за тях и техните деца.

