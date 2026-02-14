Летящият в контролите „Пирин“ (ГД) започва с „Костинброд“

Футболният отбор на „Пирин“ (Гоце Делчев) търси победата днес у дома срещу „Костинброд“, с която да се откъсне поне за седмица на 5 точки пред прекия си конкурент за оцеляване „Германея“ (Сапарева баня) и да се доближи на 1 пункт до другия борещ се за оставане в групата – дубъла на „Септември“ (София). На практика този мач е седмица преди официалния старт на полусезона в Югозападната Трета лига, тъй като бе отложен от последния есенен кръг, заради лоши метеорологични условия. Битката за осъществяване на целта ще бъде преследвана с променен състав в сравнение с миналата година, защото през зимната пауза имаше напуснали състезатели, а на тяхно място бяха привлечани други. Гоцеделчевци нямаха проблем с картотекирането на ветерана Мартин Газиев, който се завърна след авантюра при съименниците от Разлог. Играч на пиринци е и Атанас Димитров, от „Банско“ пристигна юношата на неврокопския клуб Ибрахим Шериф, а Ангел Палев отново ще се подвизава на градския стадион след тригодишен престой и стаж в елитната юношеска група с екипа на „Хебър“. Всичко е наред и около Георги Търтов, след като вчера от отбора се похвалиха, че той става последният картотекиран преди подновяването на първенството. В групата за срещата попаднаха и юношите Николай Шиндов, Арсен Русев и Алекс Гърбев. „Целта пред отбора е ясна – оставане в групата, а резултатите в контролите са повече от обнадеждаващи. Изключително съм доволен от нашата петседмична зимна подготовка. Мисля, че свършихме много добра работа и започваме официалните мачове с добро настроение. Тук обаче трябва да оставаме реалисти, а не да проявяваме излишна еуфория въз основа на цифровите резултати от проверките. Вярно е, че имаме само победи и голова разлика 10:1. Всичко това може да се окаже напразен оптимизъм, ако не го подплатим с добра игра и сериозно отношение към поставените задачи в официалните мачове“, коментира старши треньорът на „Пирин“ (ГД) Радослав Джугданов.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ