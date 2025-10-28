Летящ старт в Супер Волей лигата на „Пирин“ /Рз/, драконите помечтаха в един гейм

С летящ старт тръгна в новото първенство на Супер Волей лигата отборът на „Пирин“ /Рз/, който отвя в зала „Септември“ тима на „Дунав“ с 3:0 /25:16, 25:23, 25:18/. Русенските дракони помечтаха да вземат поне един гейм в мача и да поддържат интригата до края, но класата беше в домакинското поле.

Топ реализатор на двубоя стана водещият стрелец на разложани от миналия сезон Мариян Наков с 25 т., пет от тях директно от начален удар. С по 11 се отчетоха Теодор Каменов и лятното попълнение Константин Манолев. От северняците единствен с двуцифрен актив 13 т. завърши Алекс Николов. Първата част тръгна точка за точка в началото, но след това хората на Благовест Катранджиев натиснаха газта и поведоха. Пиринци усетиха яростна съпротива само във втория гейм. Гостите дръпнаха с 5:2, а след последвалата размяна на водачеството си играчите от планинското градче се оказаха в ролята на изоставащ с 20:22, но показаха характер и се измъкнаха от трудната ситуация, за да затворят и мача на 0.

В събота обаче се задава челен сблъсък в столицата с наранения шампион „Левски“, който допусна болезнено поражение с 0:3 от „Нефтохимик“ и се очаква да стовари гнева си върху Катранджиев и компания.

„ПИРИН“ /РЗ/: Любомир Агонцев-2, Мариян Наков-25, Теодор Каменов-11, Константин Манолев-11, Костадин Гаджанов-7, Костадин Козелов-6, Дафин Коцаков-либеро (Вилиян Хаджиев).

„ДУНАВ“: Константин Нечев-5, Алекс Николов-13, Огнян Христов-8, Ангел Павлов-9, Любчо Янков-1, Александър Кордев-6, Атанас Митев-либеро (Нико Инджелиев, Марио Дамянов-либеро).

ТОНИ КИРИЛОВ