Либерото Д. Коцаков остава в Разлог, мегазвездата на родния волейбол М. Казийски със сензационен трансфер в преименувания „Марек“

Либетото Дафин Коцаков остава в „Пирин“ /Рз/ и за предстоящия сезон в Супер Волей-лигата на България. Със задържането му в тима на Благовест Катранджиев вече се оформи ударно каре от опитни играчи, след като в отбора се завърна Любомир Агонцев и бе постигнато споразумение за подновяване на договорите на Костадин Гаджанов и Мариян Наков.

Най-горещата новина за последното десетилетие в родния волейбол обаче дойде вчера от „Локомотив-Авиа“ за сензационния трансфер на мегазвездата Матей Казийски в преименувания „Марек“, прогонен от Дупница в Пловдив миналата година след конфликт между клубния бос Ивайло Константинов и кметската управа. На новото си местоназначение съставът, воден от Найден Найденов, стигна до сребърните медали в първенството и си гарантира евроучастие. Именно наставникът на вицешампионите потвърди привличането на най-титулувания наш волейболист от началото на настоящото хилядолетие.

„Да, разбрахме се с Матей. На 90 процента всичко е уредено, но все пак той трябва да се върне и да подпише. Това е отлична новина не само за „Локомотив“, но и за всички почитатели на нашия спорт. Дори и да не е в твоя отбор, младите ще израстват покрай него”, заяви бившият национален селекционер.

На въпрос дали със звездното подкрепление Матей Казийски железничарите може да атакуват златните медали в първенството, стратегът на четирите шампионски титли на марекчани отговори оптимистично. „Това е идеята, да вдигнем още нивото. Това е сензация, стимул за всички. Знаете, че ще играем и в европейските турнири и той ще ни бъде от голяма полза. Казийски е уникален професионалист и макар че е вече на 40 г., е в топ форма и много млади състезатели могат да му завиждат. Гледал съм го миналата година в Милано, в идеално състояние“, увери Найденов. „Ние нямахме проблем да преговаряме с Матей. Разбрахме се бързо, но имаше детайли, които трябваше да бъдат уточнени“, каза още наставникът на „Локо“.

Матей Казийски

Същевременно с пловдивчани окончателно се раздели кадърът на „Марек“ Цветелин Цветанов, който предния сезон игра под наем в „Добруджа“. 28-годишният посрещач стана поредното лятно попълнение на „Дея спорт“. Дотук в кариерата си той мина през индийския „Бенгалуру Торпидоус“, с който стана вицешампион, турския „Аккуш Беледийеспор“, унгарския МАФЦ-БМЕ, „Тетевен Волей“… „Чаках няколко възможности за чужбина, но след като не се получи, реших да остана в родината. От доста дълго време преговарях с бургазлии и в крайна сметка успяхме да се договорим за условия, които са подходящи и за двете страни. Важен за решението ми бе фактът, че имат нов треньор, много млади момчета, и, разбира се, някои опитни състезатели, от които мога много да науча“, поясни Цветанов, който край морето ще се конкурира на поста с друг новопривлечен – косоваря Ерион Байрами. Отборът се подсили и с иранските централни блокировачи Мохамад Реза Хозоори (213 см) и Хади Шоркаби (207 см).

СТОЙЧО СТОИЦОВ





